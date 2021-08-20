Попытка снять Кличко с должности главы КГГА нарушает нормы решений Конституционного суда, - юрист

"Согласно решению Конституционного суда №21-рп/2003 от 25 декабря 2003 года, должность председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) может занимать исключительно лицо, которое на местных выборах избрали городским головой. То есть, кроме Виталия Кличко, эту должность никто не может занимать. Это решение является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано. П. 4 ст. 382 Уголовного кодекса предусматривает, что "невыполнение решений ... Конституционного суда Украины и его выводов" влечет за собой лишение свободы до 8 лет", - констатировал Москаль.

Кроме того, Москаль напомнил, что Кличко контролирует 2/3 депутатского корпуса Киевского городского совета. Если власть таки решится нарушить нормы решения Конституционного суда и назначить председателем КГГА не Кличко, а другое лицо, этому человеку сразу же будет выражено недоверие. Что приведет к автоматическому увольнению незаконно назначенного чиновника.

Он также добавил, что, согласно закону "О Совете национальной безопасности и обороны", в СНБО тоже нет полномочий увольнять главу КГГА.