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Назначение главой КГГА кого-то, кроме городского головы - нарушение Конституции, - экс-замглавы ЦИК

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Киев, Четверг 19 августа 2021 13:14
Назначение главой КГГА кого-то, кроме городского головы - нарушение Конституции, - экс-замглавы ЦИК Фото: Андрей Магера (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Назначение президентом председателем КГГА другого лица, которое не избирали киевляне, антиконституционно.

Об этом заявил заслуженный юрист Украины, экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера в эфире телеканала "Киев".

"Давайте в первую очередь рассматривать конституционные моменты: возможен ли такой вариант, когда президент уволит главу КГГА и назначит на эту должность другого человека, которого не избирали киевляне? Статьи Конституции 118 и 140 говорят о том, что особенности осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в Киеве определяются отдельным законом. Такими законами являются ЗУ "О столице". Там определено, что на должность главы КГГА может быть назначен только Киевский городской глава. То есть лицо, избранное на всеобщих выборах киевлянами. Прецедент о назначении председателем КГГА другого лица является очень плохим", - отметил Магера.

Заслуженный юрист убежден, что президент не имеет права увольнять главу КГГА без веских причин.

"Может ли президент в принципе уволить главу КГГА? Когда для этого есть веские основания: прекращение гражданства, признание его недееспособным, выезд на постоянное место жительства за границу. Но по политическим соображениям принимать решение президенту и тем более назначать на эту должность лицо, которое киевляне не выбирали, будет нарушением Конституции и Закона Украины "О столице", - отметил Магера.

Он считает, что сама процедура утверждения Киевского городского головы является устаревшей и несправедливой по отношению к киевлянам.

"Киевляне могут спросить: почему у харьковчан есть свой мэра, которого государство не назначало? Днепряне имеют своего мэра, одесситы и так далее. И все эти должностные лица местного самоуправления не утверждаются центральной властью. Почему в Киеве в XXI веке у нас мэр обязательно должен быть кем-то утвержден? Жителям Киева должны предоставить такие же права, как и всем украинцам", - подытожил Магера.

Как сообщалось, причина массовых обысков в Киеве заключается в том, что власть видит в Виталие Кличко политического конкурента.

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