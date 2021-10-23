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Попытка поджога дома замглавы офиса президента: объявлены подозрения

Автор: Александр Белоус

Двум лицам, причастным к попытке поджога дома заместителя главы Офиса президента Украины, сообщено о подозрении. Им инкриминируют умышленное повреждение имущества путем поджога и совершения хулиганства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киев.

Согласно материалам следствия, один из подозреваемых, 20-летний житель столицы, получил через мессенджер Telegram заказ на поджог дома. За выполнение заказа, подозреваемому, по его словам, пообещали заплатить 7 тысяч долларов. До поджога мужчина привлек своего знакомого - 25-летнего жителя Черкасской области, которому пообещал в качестве вознаграждения отдать часть этой суммы.

По версии следствия, мужчины приготовили три бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября 2021 года прибыли к месту в Дарницком районе столицы. Сначала они нанесли краской на заборе дома оскорбительные надписи, после чего - пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, другой - поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор на территорию дома.

Во время попытки поджечь вторую бутылку один из них был замечен посторонними лицами и пытался скрыться, однако был задержан правоохранителями. Впоследствии правоохранители задержали и его товарища.

Напомним, в дом заместителя главы Офиса президента Украины бросили "коктейль Молотова". Нападавшего задержали. Источник РБК-Украина в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о заместителе главы ОП Игоре Жовкве.

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Прокуратура