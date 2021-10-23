Спроба підпалу будинку заступника голови Офісу президента: оголошено підозри

Згідно з матеріалами слідства, один з підозрюваних, 20-річний мешканець столиці, отримав через месенджер Telegram замовлення на підпал будинку. За виконання замовлення, підозрюваному, з його слів, пообіцяли заплатити 7 тисяч доларів. До підпалу чоловік залучив свого знайомого - 25-річного жителя Черкаської області, якому пообіцяв у якості винагороди віддати частину цієї суми.

У версією слідства, чоловіки приготували три пляшки із "коктейлем Молотова" та в ніч на 22 жовтня 2021 року прибули до місця у Дарницькому районі столиці. Спочатку вони нанесли фарбою на паркані будинку образливі написи, після чого - поки один з чоловіків спостерігав за обстановкою, інший - підпалив пляшку з "коктейлем Молотова" та кинув її через паркан на територію будинку.

Під час спроби підпалити другу пляшку один з них був помічений сторонніми особами та намагався втекти, однак був затриманий правоохоронцями. Згодом правоохоронці затримали і його товариша.