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В дом заместителя главы ОП Жовквы бросили коктейль "Молотова": что произошло

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Киев, Пятница 22 октября 2021 10:40
В дом заместителя главы ОП Жовквы бросили коктейль "Молотова": что произошло Фото: заместитель главы ОП Игорь Жовква (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черныш

В дом заместителя главы Офиса президента Украины бросили коктейль "Молотова". Нападавшего задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о заместителе главы ОП Игоре Жовкве.

Что произошло

Злоумышленник бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя главы ОП.

В пресс-службе СБУ сообщили, что это произошло в ночь с 21 на 22 октября в 4:00 в Дарницком районе Киева. В результате происшествия пострадавших нет. Правоохранители устанавливают личность и мотивы заказчика преступления.

Что известно о нападавшем

Злоумышленник - 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Родом из поселка Косари, Камьянского района Черкасской области.

В дом заместителя главы ОП Жовквы бросили коктейль &quot;Молотова&quot;: что произошлоФото: задержанный (СБУ)

"Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер "Telegram", - сообщили в СБУ.

Злоумышленнику обещали заплатить 4 тысячи долларов после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему не известны.

Фото: место происшествия (СБУ)

Возбуждено дело

Сейчас правоохранители работают над установлением заказчика преступления. Правовая квалификация события - ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному.

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Игорь Жовква
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