Попытка поджога дома замглавы офиса президента: объявлены подозрения

Согласно материалам следствия, один из подозреваемых, 20-летний житель столицы, получил через мессенджер Telegram заказ на поджог дома. За выполнение заказа, подозреваемому, по его словам, пообещали заплатить 7 тысяч долларов. До поджога мужчина привлек своего знакомого - 25-летнего жителя Черкасской области, которому пообещал в качестве вознаграждения отдать часть этой суммы.

По версии следствия, мужчины приготовили три бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября 2021 года прибыли к месту в Дарницком районе столицы. Сначала они нанесли краской на заборе дома оскорбительные надписи, после чего - пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, другой - поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор на территорию дома.

Во время попытки поджечь вторую бутылку один из них был замечен посторонними лицами и пытался скрыться, однако был задержан правоохранителями. Впоследствии правоохранители задержали и его товарища.