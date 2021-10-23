Спроба підпалу будинку заступника голови Офісу президента: оголошено підозри
Двом особам, причетним до спроби підпалу будинку заступника голови Офісу президента України, повідомлено про підозру. Їм інкримінують умисне пошкодження майна шляхом підпалу та вчинення хуліганства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
Згідно з матеріалами слідства, один з підозрюваних, 20-річний мешканець столиці, отримав через месенджер Telegram замовлення на підпал будинку. За виконання замовлення, підозрюваному, з його слів, пообіцяли заплатити 7 тисяч доларів. До підпалу чоловік залучив свого знайомого - 25-річного жителя Черкаської області, якому пообіцяв у якості винагороди віддати частину цієї суми.
У версією слідства, чоловіки приготували три пляшки із "коктейлем Молотова" та в ніч на 22 жовтня 2021 року прибули до місця у Дарницькому районі столиці. Спочатку вони нанесли фарбою на паркані будинку образливі написи, після чого - поки один з чоловіків спостерігав за обстановкою, інший - підпалив пляшку з "коктейлем Молотова" та кинув її через паркан на територію будинку.
Під час спроби підпалити другу пляшку один з них був помічений сторонніми особами та намагався втекти, однак був затриманий правоохоронцями. Згодом правоохоронці затримали і його товариша.
Нагадаємо, у будинок заступника голови Офісу президента України кинули "коктейль Молотова". Нападника затримали. Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах повідомило, що мова йде про заступника голови ОП Ігоря Жовкву.