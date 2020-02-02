Попытка импичмента не снизила уровень поддержки Трампа

Попытка демократов в Конгрессе США подвергнуть импичменту президента Дональда Трампа практически не отразилась на стабильности его поддержки. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты The Wall Street Journal и телекомпании NBC.

По результатам проса, 49% респондентов ответили отрицательно на вопрос, следует ли Сенату проголосовать за отстранение Трампа от должности. 46% участников опроса высказались за импичмент Трампа. При этом 5% заявили, что не определились по этому вопросу.

52% респондентов считают, что президент США злоупотреблял своими полномочиями. 41% придерживаются обратной точки зрения, а 7% не смогли дать определенный ответ.

The Wall Street Journal пишет, рейтинг одобрения работы президента США в январе почти не изменился, составив 46%. А число тех, кто решительно поддерживает Трампа, достигло самого высокого с 2017 года показателя - 36%.

Кроме того, почти 60% опрошенных выразили уверенность в том, что демократы, пытаясь объявить республиканцу Трампу импичмент, преследуют свои политические цели. 37% участников исследования верят, наоборот, в принципиальность оппозиционной партии.

Опрос проводился по телефону по всей стране 26-29 января. В социологическом исследовании участвовала 1 тыс. зарегистрированных избирателей. Вероятная погрешность составляет 3,1%.

Напомним, голосование по двум статьям обвинения относительно президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в рамках импичмента Сенат Конгресса США назначил на среду, 5 февраля.