Спроба імпічменту не знизила рівень підтримки Трампа

Спроба демократів у Конгресі США піддати імпічменту президента Дональда Трампа практично не позначилась на стабільності його підтримки. Про це свідчать опубліковані в неділю результати опитування громадської думки, проведеного на замовлення газети The Wall Street Journal і телекомпанії NBC.

За результатами проса, 49% респондентів відповіли негативно на питання, чи Сенату проголосувати за усунення Трампа від посади. 46% учасників опитування висловилися за імпічмент Трампа. При цьому 5% заявили, що не визначилися з цього питання.

52% респондентів вважають, що президент США зловживав своїми повноваженнями. 41% дотримуються зворотної точки зору, а 7% не змогли дати певну відповідь.

The Wall Street Journal пише, рейтинг схвалення роботи президента США в січні майже не змінився, склавши 46%. А число тих, хто рішуче підтримує Трампа, досягла найвищого з 2017 року показника - 36%.

Крім того, майже 60% опитаних висловили впевненість у тому, що демократи, намагаючись оголосити республіканцеві Трампу імпічмент, переслідують свої політичні цілі. 37% учасників дослідження вірять, навпаки, принциповість опозиційної партії.

Опитування проводилося по телефону по всій країні 26-29 січня. У соціологічному дослідженні брала участь 1 тис. зареєстрованих виборців. Ймовірна похибка становить 3,1%.

Нагадаємо, голосування за двома статтями обвинувачення щодо президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в рамках імпічменту Сенат Конгресу США призначив на середу, 5 лютого.