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Популярный блогер обокрал фанатов ради автомобиля Tesla

Автор: Сергей Пышкин

Популярный YouTube-блогер Пол Денино, известный под псевдонимом Ice Poseidon, обокрал собственных фанатов с помощью криптосхемы. На часть похищенных средств он приобрел автомобиль Tesla.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Kotaku.

Как так случилось?

Денино агитировал своих фанатов инвестировать в платформу CxCoin, которая была запущена им якобы для поддержки создателей контента. Сервис помогал им получать пожертвования в виде криптовалюты.

После того как фанаты блогера перечислили туда 500 тысяч долларов - Денино похитил 80% всех денег и приобрел себе электрокар Tesla.

Что же об этом думает лично Денино?

Во время интервью для Coffeezilla Денино заявил, что не планирует возвращать деньги, поскольку фанаты якобы сами виноваты в том насколько эмоционально они управляют своими финансами. После выхода расследования блогер все же пообещал вернуть 155 тысяч долларов, однако пока сумма не превышает 40 тысяч.

Напомним, РБК-Украина писало о самой любимой игре предпринимателя Илона Маска.

Тем временем подросток, который шантажировал Илона Маска планирует следить за самолетами и других миллиардеров

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