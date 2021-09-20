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Популярный аналог TikTok ограничил доступ для детей младше 14 лет

Автор: Сергей Пышкин

Популярное китайское приложение Douyin ограничило доступ детям младше 14 лет. Отныне им разрешено пользоваться приложением до 40 минут в день.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Дети до 14 лет могут пользоваться социальной сетью не более 40 минут в день с 6 часов утра до 22 часов вечера.

Всех молодых пользователей перевели в специальный режим, чтобы отслеживать их "активность".

Компания ByteDance, которой принадлежит платформа TikTok, со своей стороны, заявила о введении образовательных материалов в приложение.

Добавим, что подобные меры в Китае не являются чем-то новым для страны. Лишь недавно КНР ввела ограничения на онлайн-игры для несовершеннолетних. В стране планируют таким образом создать, якобы, благоприятную атмосферу для здорового развития молодого поколения.

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Китай