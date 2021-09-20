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Популярний аналог TikTok обмежив доступ для дітей молодше 14 років

Автор: Сергій Пишкін

Популярний китайський додаток Douyin обмежив доступ дітям молодше 14 років. Відтепер їм дозволено користуватися додатком до 40 хвилин на день.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Діти до 14 років можуть користуватися соціальною мережею не більше 40 хвилин на день з 6 години ранку до 22 години вечора.

Усіх молодих користувачів перевели в спеціальний режим, аби відстежувати їх "активність".

Компанія ByteDance, якій належить платформа TikTok, зі свого боку, заявила про запровадження освітніх матеріалів до додатка.

Додамо, що подібні заходи в Китаї не є чимось новим для країни. Лише нещодавно КНР запровадила обмеження на онлайн-ігри для неповнолітніх. В країні планують таким чином створити, нібито, сприятливу атмосферу для здорового розвитку молодого покоління.

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Китай