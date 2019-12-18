Популярность Святого Николая в Украине почти в два раза выше, чем у Деда Мороза

В декабре 2019 года 52% украинцев заявили, что верят в Святого Николая, а 31% респондентов признались в вере в Деда Мороза. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По результатам опроса, 76% украинцев имеют традицию дарить подарки на День Святого Николая. За этот год количество тех, кто заявил, что придерживается этой традиции, увеличилась (в 2018 - 67%).

Почти 80% украинцев намерены поставить новогоднюю елку дома: 40% живую и 38% - искусственную. 11% опрошенных отметили, что не будут ставить елки, а ограничатся новогодней композицией, столько же - вообще ничего не сделают.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 5-8 декабря 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий среди 2000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2019 году для 43% украинцев Новый год является любимым праздником рождественского цикла, для 40% респондентов - Рождество.

Отметим, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в 2018 году, в тройку любимых праздников украинцев стабильно входят Рождество, Пасха и Новый год.