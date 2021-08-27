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Популярность Кличко в Германии - шанс для Украины выровнять отношения с ЕС, - эксперт

Автор: РБК-Украина

Участие мэра Киева и лидера партии "УДАР" Виталия Кличко в агитационном мероприятии кандидата в канцлеры Армина Лашета - это шанс для Украины выровнять отношения с Германией в частности и Европейским Союзом в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мнение политического эксперта ВалентинаГладких в Facebook.

По его мнению, Кличко может конвертировать свою популярность в Германии для продвижения украинских интересов.

"Безусловно, Виталий Кличко имеет мощный бэкграунд в Германии, где он является известным и уважаемым человеком. Честно говоря, иногда именно благодаря Кличко немцы знают об Украине и интересуются украинскими событиями. Учитывая это, может, это и хорошо, если Виталий Кличко сможет конвертировать свою узнаваемость и влияние в Германии для продвижения украинских интересов», - отметил Гладких.

По его словам, в данном случае не важно, нравится кандидатура господина Лашета украинцам или нет. Украине придется строить отношения с любым человеком, за которого проголосуют граждане Германии.

"Похоже, что Лашет имеет серьезные шансы на успех, поэтому нравится он нам или нет, но Украине придется иметь с ним дело. И здесь популярность Кличко может стать шансом для Украины выровнять отношения с Германией в частности и Европейским Союзом в целом", - подчеркнул Гладких.

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Виталий КличкоГермания