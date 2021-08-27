RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Популярність Кличка в Німеччині - шанс для України вирівняти стосунки з ЄС, - експерт

Автор: РБК-Україна

Участь мера Києва та лідера партії "УДАР" Віталія Кличка в агітаційному заході кандидата у канцлери Арміна Лашета - шанс для України вирівняти стосунки з Німеччиною зокрема та Європейським Союзом загалом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на думку політичного експерта Валентина Гладких у Facebook.

На його думку, Кличко може конвертувати свою популярність у Німеччині для просування українських інтересів.

"Безумовно, Віталій Кличко має потужний бекграунд у Німеччині, де він є знаною та шанованою людиною. Щиро кажучи, іноді саме завдяки Кличку німці знають про Україну і цікавляться українськими подіями. З огляду на це, може то і добре, якщо Віталій Кличко зможе конвертувати свою пізнаваність та впливовість в Німеччині для просування українських інтересів", - зазначив Гладких.

За його словами, в даному випадку не важливо, чи подобається кандидатура пана Лашета українцям, чи ні. Україні доведеться будувати стосунки з будь-якою особою, за яку проголосують громадяни Німеччини.

"Скидається на те, що Лашет має серйозні шанси на успіх, тож подобається він нам чи ні, але Україні доведеться мати з ним справу. І тут популярність Кличка може стати шансом для України вирівняти стосунки з Німеччиною зокрема та Європейським Союзом загалом", - підкреслив Гладких.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий КличкоГермания