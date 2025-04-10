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На популярному КПП "Шегині" тимчасово обмежують рух: скільки це триватиме

Ілюстративне фото: на популярному КПП "Шегині" тимчасово обмежують рух (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У пункті пропуску "Шегині", що на кордоні України та Польщі, буде тимчасово обмежено рух для легкового та вантажного транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

У автомобільному ППр "Шегині" тимчасово обмежено рух:

  • на виїзд з України - для легкових транспортних засобів та вантажних автомобілів;
  • на в’їзд в Україну - для вантажного транспорту.

"Обмеження у русі повʼязані із реконструкцією пункту пропуску та ремонтними роботами, які попередньо триватимуть до першої половини травня 2025 року", - сказано у повідомленні.

З метою уникнення заторів та довготривалого очікування рекомендується обирати інші пункти пропуску для перетину державного кордону.

Кордон з Україною

Раніше ми писали про те, що пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею з 13 березня до 10 травня 2025 року працюватиме у сповільненому режимі через реконструкцію.

Також нещодавно Україна та Угорщина відкрили новий спільний пункт пропуску на кордоні - "Велика Паладь-Надьгодош".

Пункт пропуску призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 тонн. Працюватиме він у денний час з 07:00 до 18:00 години кожного дня.

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