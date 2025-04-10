На популярному КПП "Шегині" тимчасово обмежують рух: скільки це триватиме

У автомобільному ППр "Шегині" тимчасово обмежено рух:

на виїзд з України - для легкових транспортних засобів та вантажних автомобілів;

на в’їзд в Україну - для вантажного транспорту.

"Обмеження у русі повʼязані із реконструкцією пункту пропуску та ремонтними роботами, які попередньо триватимуть до першої половини травня 2025 року", - сказано у повідомленні.

З метою уникнення заторів та довготривалого очікування рекомендується обирати інші пункти пропуску для перетину державного кордону.

Кордон з Україною

Раніше ми писали про те, що пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею з 13 березня до 10 травня 2025 року працюватиме у сповільненому режимі через реконструкцію.