На кордоні з Угорщиною відкрили новий пункт пропуску

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Пункт пропуску призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 тонн. Працюватиме він у денний час з 07:00 до 18:00 години кожного дня.

Новий пункт пропуску за добу, ймовірно, зможе перетинати 200 легкових авто та 600 пішоходів. Очікується, що за рік "Велика Паладь" збільшить пропускну спроможність українсько-польської ділянки кордону на 73 тисячі легкових авто та 220 тисяч пішоходів.

На пункті пропуску буде працювати дві смуги у напрямку в’їзду та виїзду з України.