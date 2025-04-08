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На кордоні з Угорщиною відкрили новий пункт пропуску

Вівторок 08 квітня 2025 17:45
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На кордоні з Угорщиною відкрили новий пункт пропуску Фото: на кордоні з Угорщиною відкрили новий пункт пропуску (mindev.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Україна та Угорщина відкрили новий спільний пункт пропуску на кордоні - "Велика Паладь-Надьгодош".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Пункт пропуску призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 тонн. Працюватиме він у денний час з 07:00 до 18:00 години кожного дня.

Новий пункт пропуску за добу, ймовірно, зможе перетинати 200 легкових авто та 600 пішоходів. Очікується, що за рік "Велика Паладь" збільшить пропускну спроможність українсько-польської ділянки кордону на 73 тисячі легкових авто та 220 тисяч пішоходів.

На пункті пропуску буде працювати дві смуги у напрямку в’їзду та виїзду з України.

Раніше РБК-Україна писало, що пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею з 13 березня до 10 травня 2025 року працюватиме у сповільненому режимі через реконструкцію.

Також ми писали, що Україна та ЄС готуються до запуску спільного митного контролю на кордоні. Це дозволить прискорити перевірку вантажів і спростити процедури для перевізників.

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