Популярний у росіян курорт скасовує безвіз: коли запрацюють нові правила

Влада Чорногорії може вже найближчим часом ухвалити рішення про запровадження візового режиму для громадян Росії та Білорусі. Цей крок пов'язаний із зобов'язаннями країни перед Європейським Союзом у рамках підготовки до вступу до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Dan.

Коли можуть змінити правила

Уряд Чорногорії розглядає можливість запровадження віз для громадян Росії та Білорусі вже з 1 жовтня. Про це повідомляє місцеве видання Dan із посиланням на свої джерела.

Рішення стане частиною поетапної гармонізації візової політики з вимогами Європейського Союзу. Відповідно до зобов'язань перед Брюсселем, Підгориця має повністю привести свої візові правила у відповідність до законодавства ЄС до кінця 2027 року.

Надалі візовий режим можуть поширити і на громадян Туреччини, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Бахрейну та інших країн, для яких Євросоюз вимагає оформлення віз.

Чому Чорногорія йде на цей крок

У затвердженій урядом програмі реформ йдеться про те, що країна зобов'язана поступово відмовитися від угод про безвізовий режим із державами, чия візова політика не збігається з європейською.

Одночасно Чорногорія має розпочати впровадження шенгенських стандартів, включаючи збирання біометричних даних заявників. Для оформлення віз влада планує залучити міжнародного оператора VFS Global, який вже співпрацює з більшістю країн Шенгенської зони і займається прийомом документів та біометрії перед передачею їх у консульства.