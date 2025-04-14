UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Популярний курорт Лансароте накрила раптова повінь: оголошено надзвичайний стан

Фото: Острів Лансароте (pexels.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Популярний серед туристів курорт Лансароте накрила сильна злива, яка затопила житлові квартали та транспортні артерії. На острові оголосили надзвичайний стан.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Острів Лансароте, що входить до складу Канарських островів і є популярним туристичним напрямком, накрила сильна злива. Унаслідок негоди будинки опинилися під водою, а дороги перетворилися на брудні річки.

Як повідомили служби порятунку, лише за дві години в суботу на острові випало 6 см опадів. У зв’язку з цим було оголошено надзвичайний стан.

На оприлюднених відео видно потік бурої води, що стрімко несе під мостами, а також затоплені авто й очевидців, які знімають негоду.

 

 

Голова служби надзвичайних ситуацій Лансароте Енріке Еспіноса розповів, що рятувальники працювали всю ніч. За його словами, надійшло близько 300 викликів - найбільше з міст Арресіфе та Тегісе. Частину будинків затопило, також залишилося багато бруду.

За попередньою інформацією, жертв або постраждалих немає.

Раніше РБК-Україна писало, що потужний шторм охопив південні штати США, спричинивши загибель щонайменше 19 осіб та значні руйнування. Найбільше постраждали штати Міссурі, Арканзас, Техас та Оклахома. У Міссурі загинули щонайменше 11 людей, в Арканзасі - троє, у Техасі - четверо, а в Оклахомі одна особа померла через дим від лісових пожеж.

Близько 316 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Синоптики попереджали про можливі торнадо в кількох штатах, зокрема в Іллінойсі, Міссурі, Арканзасі, Міссісіпі, Індіані та Кентуккі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода