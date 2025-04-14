Популярний курорт Лансароте накрила раптова повінь: оголошено надзвичайний стан

Популярний серед туристів курорт Лансароте накрила сильна злива, яка затопила житлові квартали та транспортні артерії. На острові оголосили надзвичайний стан.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Reuters.
Острів Лансароте, що входить до складу Канарських островів і є популярним туристичним напрямком, накрила сильна злива. Унаслідок негоди будинки опинилися під водою, а дороги перетворилися на брудні річки.
Як повідомили служби порятунку, лише за дві години в суботу на острові випало 6 см опадів. У зв’язку з цим було оголошено надзвичайний стан.
На оприлюднених відео видно потік бурої води, що стрімко несе під мостами, а також затоплені авто й очевидців, які знімають негоду.
Голова служби надзвичайних ситуацій Лансароте Енріке Еспіноса розповів, що рятувальники працювали всю ніч. За його словами, надійшло близько 300 викликів - найбільше з міст Арресіфе та Тегісе. Частину будинків затопило, також залишилося багато бруду.
За попередньою інформацією, жертв або постраждалих немає.
Раніше РБК-Україна писало, що потужний шторм охопив південні штати США, спричинивши загибель щонайменше 19 осіб та значні руйнування. Найбільше постраждали штати Міссурі, Арканзас, Техас та Оклахома. У Міссурі загинули щонайменше 11 людей, в Арканзасі - троє, у Техасі - четверо, а в Оклахомі одна особа померла через дим від лісових пожеж.
Близько 316 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Синоптики попереджали про можливі торнадо в кількох штатах, зокрема в Іллінойсі, Міссурі, Арканзасі, Міссісіпі, Індіані та Кентуккі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.