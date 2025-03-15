Південь США накрив потужний шторм: є багато жертв та руйнуваннь

У США потужний шторм залишив без світла сотні тисяч будинків. Стихія забрала життя майже 20 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Сильна штормова система накрила Середній Захід та Південь США, спричинивши масштабні руйнування та людські жертви. У штаті Міссурі стихія забрала життя щонайменше 11 людей, а понад 316 тисяч споживачів залишилися без електропостачання.

Ladies and gentleman. I usually don’t ask for stuff like this because I never thought that it would happen to my own state. Please keep everyone in Rolla, Missouri in your thoughts and prayers. 4 tornadoes hit last night causing a lot of damage. pic.twitter.com/1WxfUpwYfV — Boston Celtics NBATL (@Stratm1Stratman) March 15, 2025

В Арканзасі підтверджено загибель трьох осіб, ще 29 людей отримали поранення внаслідок нічного удару негоди. У штаті Техас у районі Амарілло загинули четверо людей. В Оклахомі одна людина потрапила в дим від лісових пожеж і не вижила.

За оцінками синоптиків, сувора погода загрожує 138 мільйонам американців. Попередження про можливі торнадо вже оголошено в:

Іллінойсі,

Міссурі,

Арканзасі,

Міссісіпі,

Індіані,

Кентуккі.

Загалом, за даними видання, щонайменше 19 людей загинули, а ще десятки отримали поранення.