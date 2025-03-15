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Південь США накрив потужний шторм: є багато жертв та руйнуваннь

США, Субота 15 березня 2025 20:24
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Південь США накрив потужний шторм: є багато жертв та руйнуваннь Фото: південь США накрив потужний шторм (x.com/foxweather)
Автор: Каріна Левицька

У США потужний шторм залишив без світла сотні тисяч будинків. Стихія забрала життя майже 20 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Сильна штормова система накрила Середній Захід та Південь США, спричинивши масштабні руйнування та людські жертви. У штаті Міссурі стихія забрала життя щонайменше 11 людей, а понад 316 тисяч споживачів залишилися без електропостачання.

В Арканзасі підтверджено загибель трьох осіб, ще 29 людей отримали поранення внаслідок нічного удару негоди. У штаті Техас у районі Амарілло загинули четверо людей. В Оклахомі одна людина потрапила в дим від лісових пожеж і не вижила.

За оцінками синоптиків, сувора погода загрожує 138 мільйонам американців. Попередження про можливі торнадо вже оголошено в:

  • Іллінойсі,
  • Міссурі,
  • Арканзасі,
  • Міссісіпі,
  • Індіані,
  • Кентуккі.

Загалом, за даними видання, щонайменше 19 людей загинули, а ще десятки отримали поранення.

Нагадаємо, що минулої осені на американське узбережжя Флориди насунувся ураган "Хелен", він став одним із найбільших у США за всю історію спостереження.

Ураган розпочався 26 вересня після 23-ї години за американським часом. Першим під удар потрапив берег району Біг-Бенд у Флориді.

Крім того, у ніч на 10 жовтня потужний ураган "Мілтон" досяг штату Флорида, спричинивши торнадо, повені та підтоплення. Відомо про жертви, внаслідок стихії.

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