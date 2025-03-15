Південь США накрив потужний шторм: є багато жертв та руйнуваннь
У США потужний шторм залишив без світла сотні тисяч будинків. Стихія забрала життя майже 20 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Сильна штормова система накрила Середній Захід та Південь США, спричинивши масштабні руйнування та людські жертви. У штаті Міссурі стихія забрала життя щонайменше 11 людей, а понад 316 тисяч споживачів залишилися без електропостачання.
Ladies and gentleman. I usually don’t ask for stuff like this because I never thought that it would happen to my own state. Please keep everyone in Rolla, Missouri in your thoughts and prayers. 4 tornadoes hit last night causing a lot of damage. pic.twitter.com/1WxfUpwYfV— Boston Celtics NBATL (@Stratm1Stratman) March 15, 2025
В Арканзасі підтверджено загибель трьох осіб, ще 29 людей отримали поранення внаслідок нічного удару негоди. У штаті Техас у районі Амарілло загинули четверо людей. В Оклахомі одна людина потрапила в дим від лісових пожеж і не вижила.
За оцінками синоптиків, сувора погода загрожує 138 мільйонам американців. Попередження про можливі торнадо вже оголошено в:
- Іллінойсі,
- Міссурі,
- Арканзасі,
- Міссісіпі,
- Індіані,
- Кентуккі.
Загалом, за даними видання, щонайменше 19 людей загинули, а ще десятки отримали поранення.
Lightning illuminates this nighttime tornado ripping through Villa Ridge, Missouri. #MOwx https://t.co/dgqYjPrWgW pic.twitter.com/aPTNxVjCXF— Derek Van Dam (@VanDamCNN) March 15, 2025
Нагадаємо, що минулої осені на американське узбережжя Флориди насунувся ураган "Хелен", він став одним із найбільших у США за всю історію спостереження.
Ураган розпочався 26 вересня після 23-ї години за американським часом. Першим під удар потрапив берег району Біг-Бенд у Флориді.
Крім того, у ніч на 10 жовтня потужний ураган "Мілтон" досяг штату Флорида, спричинивши торнадо, повені та підтоплення. Відомо про жертви, внаслідок стихії.
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