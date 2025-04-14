Популярный курорт Лансароте накрыло внезапное наводнение: объявлено чрезвычайное положение

Популярный среди туристов курорт Лансароте накрыл сильный ливень, который затопил жилые кварталы и транспортные артерии. На острове объявили чрезвычайное положение.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Остров Лансароте, входящий в состав Канарских островов и являющийся популярным туристическим направлением, накрыл сильный ливень. В результате непогоды дома оказались под водой, а дороги превратились в грязные реки.
Как сообщили службы спасения, всего за два часа в субботу на острове выпало 6 см осадков. В связи с этим было объявлено чрезвычайное положение.
На обнародованных видео видно поток бурой воды, который стремительно несет под мостами, а также затопленные авто и очевидцев, которые снимают непогоду.
Глава службы чрезвычайных ситуаций Лансароте Энрике Эспиноса рассказал, что спасатели работали всю ночь. По его словам, поступило около 300 вызовов - больше всего из городов Арресифе и Тегисе. Часть домов затопило, также осталось много грязи.
По предварительной информации, жертв или пострадавших нет.
Ранее РБК-Украина писало, что мощный шторм охватил южные штаты США, вызвав гибель по меньшей мере 19 человек и значительные разрушения. Больше всего пострадали штаты Миссури, Арканзас, Техас и Оклахома. В Миссури погибли по меньшей мере 11 человек, в Арканзасе - трое, в Техасе - четверо, а в Оклахоме один человек умер из-за дыма от лесных пожаров.
Около 316 тысяч потребителей остались без электроснабжения. Синоптики предупреждали о возможных торнадо в нескольких штатах, в частности в Иллинойсе, Миссури, Арканзасе, Миссисипи, Индиане и Кентукки.
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