Популярный курорт Лансароте накрыло внезапное наводнение: объявлено чрезвычайное положение

Остров Лансароте, входящий в состав Канарских островов и являющийся популярным туристическим направлением, накрыл сильный ливень. В результате непогоды дома оказались под водой, а дороги превратились в грязные реки.

Как сообщили службы спасения, всего за два часа в субботу на острове выпало 6 см осадков. В связи с этим было объявлено чрезвычайное положение.

На обнародованных видео видно поток бурой воды, который стремительно несет под мостами, а также затопленные авто и очевидцев, которые снимают непогоду.

Глава службы чрезвычайных ситуаций Лансароте Энрике Эспиноса рассказал, что спасатели работали всю ночь. По его словам, поступило около 300 вызовов - больше всего из городов Арресифе и Тегисе. Часть домов затопило, также осталось много грязи.

По предварительной информации, жертв или пострадавших нет.