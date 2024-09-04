У популярній серед туристів країні Європи введено надзвичайний стан: подробиці

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Як мандрівникам дістатися Сан-Марино

Офіційна назва Сан-Марино - "Найясніша республіка Сан-Марино" (титул "Найясніша республіка" походить з часів Середньовіччя та підкреслює суверенність й незалежність держави).

Ця країна є однією з найменших у світі (з площею близько 61 км квадратного), а її населення налічує близько 34 тисяч людей.

Вона розташована у центрі Італії (незалежність Сан-Марино була визнана під протекторатом Італії в 1862 році) на схилі гори Монте-Титано.

Місцерозташування Сан-Марино (скриншот: google.com/maps)

Якщо вірити стародавнім джерелам, саме там близько 301 року нашої ери християнський каменяр Маринус (за іншою версією - монах або священнослужитель) знайшов прихисток від римського імператора Діоклетіана та заснував невеличку християнську громаду.

Офіційно ж землю на горі ці люди нібито отримали у спадок від колишньої власниці на ім'я Феліциссіма (згідно з її заповітом). Тоді містечко називалось "Земля Сан (святого, - Ред.) Марино" - на честь віруючого засновника громади, що згодом перетворилась на хоч і невелику, але країну.

Гора Монте-Титано (фото: commons.wikimedia.org)

Нині Сан-Марино вважається державою з високо розвиненою й стабільною економікою (що спирається здебільшого на фінанси, промисловість, сферу послуг і туризм) та однією з найбагатших країн у світі за рівнем ВВП (на душу населення).

Вона не має державного боргу та профіциту бюджету, а рівень безробіття у Сан-Марино - один із найнижчих в усій Європі.

Туристичним сезоном у Сан-Марино можна вважати літо, адже саме у цей період там можна зустріти найбільшу кількість мандрівників з різних куточків світу.

Дістатися цієї країни не складно (для перетину кордону між Італією та Сан-Марино віза не потрібна). Для цього можна скористатися:

найближчим міжнародним аеропортом Ріміні

автобусним сполученням (з Ріміні чи інших міст)

особистим транспортом

спеціальним трансфером (такі послуги надають деякі туристичні компанії або платформи)

Аеропорт Ріміні неподалік Сан-Марино (скриншот: google.com/maps)

Що цікавого в Сан-Марино є для туристів

Дехто з мандрівників може жартувати, що Сан-Марино "з усіх боків оточене Італією", водночас насправді ця невеличка країна має власну атмосферу.

Вона ділиться на дев'ять адміністративних округів, в центрі кожного з яких - унікальний замок. Тож за бажання можна відвідати кожен з них.

Адміністративний поділ Сан-Марино (карта: commons.wikimedia.org)

Водночас чи не найбільше туристи полюбляють однойменну столицю цієї держави - місто Сан-Марино, а також найвищу точку країни - гору Монте-Титано.

Примітно, що на цій горі є три основні вершини, на кожній з яких розміщені стародавні вежі:

Гуаїта, зведена у XI столітті (її тривалий час використовували як в'язницю й неодноразово перебудовували)

Вежа Гуаїта (фото: commons.wikimedia.org)

Честа, датована XIII століттям (її звели на найвищій точці гори, а всередині нині розташований Музей старовинної зброї)

Вежа Честа (фото: commons.wikimedia.org)

Монтале, збудована на початку XIV століття (її спорудили у вигляді невеликого п'ятикутника, проте нині вона закрита для відвідувачів)

Вежа Монтале (фото: commons.wikimedia.org)

Разом ці вежі становлять "комплекс", зображений на прапорі та гербі Сан-Марино (а також на місцевих монетах євро).

Прапор Найяснішої республіки Сан-Марино (фото: commons.wikimedia.org)

Гуляючи столицею Сан-Марино, варто відвідати також центральну площу - Пьяцца делла Ліберта, де розташовані низка визначних пам'яток: місцева статуя Свободи, Палац Уряду (де можна укласти шлюб навіть іноземцям), оглядовий майданчик тощо.

Із місцевих храмів найпопулярнішими вважаються базиліка Сан-Марино та церква Сан-Франческо (де розміщені Музей церковного мистецтва й Художня галерея).

Серед музеїв мандрівники надають перевагу:

Музею тортур (де збереглась потужна колекція з понад 100 різних об'єктів)

Музею курйозів (із різними незвичайними явищами, подіями або людьми)

Музей сучасної зброї

Державний музей Сан-Марино

Музей вампірів тощо

Ті ж, хто втомиться від прогулянок містом або відвідування музеїв, можуть просто скуштувати у затінку смачні місцеві страви та вина, насолодитися природою, сидячи на лавочці, прогулятись Парком пригод або випробувати власні сили в мотузковому комплексі серед дерев.

Чому в Сан-Марино надзвичайна ситуація з водою

Наприкінці серпня 2024 року Державний секретаріат із питань праці, екологічного планування та екологічного переходу Сан-Марино оголосив про надзвичайний стан у сфері водопостачання.

За словами експертів, така ситуація склалась на тлі малої кількості опадів впродовж останніх місяців і погодних умов (спекотного літа й початку осені).

З огляду на це, у країні суттєво збільшився попит на питну воду серед населення (який влада не може задовольнити за допомогою наявних нині ресурсів).

Щоб зарадити ситуації, місцева влада видала спеціальну постанову, якою оголосила надзвичайний стан у сфері водопостачання.

Одна з вулиць Сан-Марино (фото: commons.wikimedia.org)

Йдеться про накладення низки обмежень і заборон:

не можна поливати газони, городи й сади

не можна мити подвір'я, сходи або приватні дороги

не можна наповнювати басейни

не можна заливати воду в цистерни й колодязі

не можна навіть мити власні транспортні засоби (за винятком автомийок)

При цьому порушників таких заходів можуть карати суттєвими штрафами - від 150 до 1000 євро (для побутових споживачів). В інших випадках штрафи можуть становити від 500 до 2000 євро.

Насамкінець для побутових споживачів, які перевищують встановлені ліміти споживання води впродовж періоду надзвичайного стану, передбачена доплата в розмірі 20 євро за кожен кубічний метр використаної "понаднормово" води.

Гора Монте-Титано з комплексом трьох веж (фото: commons.wikimedia.org)