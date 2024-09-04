В популярной среди туристов стране Европы введено чрезвычайное положение: подробности

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Как путешественникам добраться до Сан-Марино

Официальное название Сан-Марино - "Светлейшая республика Сан-Марино" (титул "Светлейшая республика" происходит со времен Средневековья и подчеркивает суверенность и независимость государства).

Эта страна является одной из самых маленьких в мире (с площадью около 61 км квадратного), а ее население насчитывает около 34 тысяч человек.

Она расположена в центре Италии (независимость Сан-Марино была признана под протекторатом Италии в 1862 году) на склоне горы Монте-Титано.

Месторасположение Сан-Марино (скриншот: google.com/maps)

Если верить древним источникам, именно там около 301 года нашей эры христианский каменщик Маринус (по другой версии - монах или священнослужитель) нашел убежище от римского императора Диоклетиана и основал небольшую христианскую общину.

Официально же землю на горе эти люди якобы получили в наследство от бывшей владелицы по имени Фелициссима (согласно ее завещанию). Тогда городок назывался "Земля Сан (святого, - Ред .) Марино" - в честь верующего основателя общины, которая впоследствии превратилась в хоть и небольшую, но страну.

Гора Монте-Титано (фото: commons.wikimedia.org)

В настоящее время Сан-Марино считается государством с высоко развитой и стабильной экономикой (опирающейся в основном на финансы, промышленность, сферу услуг и туризм) и одной из самых богатых стран в мире по уровню ВВП (на душу населения).

У нее нет государственного долга и профицита бюджета, а уровень безработицы в Сан-Марино - один из самых низких во всей Европе.

Туристическим сезоном в Сан-Марино можно считать лето, ведь именно в этот период там можно встретить самое большое количество путешественников из разных уголков мира.

Добраться этой страны не сложно (для пересечения границы между Италией и Сан-Марино виза не требуется). Для этого можно воспользоваться:

ближайшим международным аэропортом Римини

автобусным сообщением (из Римини или других городов)

личным транспортом

специальным трансфером (такие услуги предоставляют некоторые туристические компании или платформы)

Аэропорт Римини неподалеку от Сан-Марино (скриншот: google.com/maps)

Что интересного в Сан-Марино есть для туристов

Некоторые путешественники могут шутить, что Сан-Марино "со всех сторон окружено Италией", однако на самом деле эта небольшая страна имеет собственную атмосферу.

Она делится на девять административных округов, в центре каждого из которых - уникальный замок. Так что при желании можно посетить каждый из них.

Административное деление Сан-Марино (карта: commons.wikimedia.org)

В то же время больше всего туристы любят одноименную столицу этого государства - город Сан-Марино, а также самую высокую точку страны - гору Монте-Титано.

Примечательно, что на этой горе есть три основных вершины, на каждой из которых расположены древние башни:

Гуаита, возведенная в XI веке (ее долго использовали как тюрьму и неоднократно перестраивали)

Башня Гуаита (фото: commons.wikimedia.org)

Честа, датируемая XIII веком (ее возвели на самой высокой точке горы, а внутри ныне расположен Музей старинного оружия)

Башня Честа (фото: commons.wikimedia.org)

Монтале, построенная в начале XIV века (ее соорудили в виде небольшого пятиугольника, однако сегодня она закрыта для посетителей)

Башня Монтале (фото: commons.wikimedia.org)

Вместе эти башни составляют "комплекс", изображенный на флаге и гербе Сан-Марино (а также на местных монетах евро).

Флаг Светлейшей республики Сан-Марино (фото: commons.wikimedia.org)

Гуляя по столице Сан-Марино, стоит посетить также центральную площадь - Пьяцца делла Либерта, где расположен ряд достопримечательностей: местная статуя Свободы, Дворец Правительства (где можно заключить брак даже иностранцам), смотровую площадку и т.д.

Из местных храмов наиболее популярны базилика Сан-Марино и церковь Сан-Франческо (где расположены Музей церковного искусства и Художественная галерея).

Среди музеев путешественники предпочитают:

Музей пыток (где сохранилась мощная коллекция из более чем 100 различных объектов)

Музей курьезов (с разными необычными явлениями, событиями или людьми)

Музей современного оружия

Государственный музей Сан-Марино

Музей вампиров и т.п.

Те же, кто устанет от прогулок по городу или посещения музеев, могут просто отведать в тени вкусные местные блюда и вина, насладиться природой, сидя на лавочке, прогуляться по Парку приключений или испытать собственные силы в веревочном комплексе среди деревьев.

Почему в Сан-Марино чрезвычайная ситуация с водой

В конце августа 2024 года Государственный секретариат по труду, экологическому планированию и экологическому переходу Сан-Марино объявил о чрезвычайном положении в сфере водоснабжения.

По словам экспертов, такая ситуация сложилась на фоне малого количества осадков на протяжении последних месяцев и погодных условий (жаркого лета и начала осени).

Учитывая это, в стране существенно увеличился спрос на питьевую воду среди населения (который власть не может удовлетворить с помощью имеющихся в настоящее время ресурсов).

Чтобы помочь ситуации, местные власти издали специальное постановление, которым объявили чрезвычайное положение в сфере водоснабжения.

Одна из улиц Сан-Марино (фото: commons.wikimedia.org)

Речь идет о наложении ряда ограничений и запретов:

нельзя поливать газоны, огороды и сады

нельзя мыть дворы, лестницы или частные дороги

нельзя наполнять бассейны

нельзя заливать воду в цистерны и колодцы

нельзя даже мыть собственные транспортные средства (за исключением автомоек)

При этом нарушителей таких мер могут наказывать существенными штрафами - от 150 до 1000 евро (для бытовых потребителей). В других случаях штрафы могут составлять от 500 до 2000 евро.

В заключение, для бытовых потребителей, превышающих установленные лимиты потребления воды в период чрезвычайного положения, предусмотрена доплата в размере 20 евро за каждый кубический метр использованной "сверхурочно" воды.

Гора Монте-Титано с комплексом трех башен (фото: commons.wikimedia.org)