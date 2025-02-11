Популярний в Європі онлайн-банк офіційно "зайшов" в Україну: як відкрити рахунок

Що відомо про послуги Revolut для українців

Європейський необанк Revolut відкрив доступ до своїх послуг для українців, які вимушено виїхали за кордон, у березні 2022 року (після повномасштабного вторгення РФ).

Спрощена реєстрація допомогла людям:

швидко отримувати доступ до своїх коштів;

здійснювати міжнародні перекази без високих комісій;

користуватися європейським фінансовим сервісом без обмежень.

Станом на 11 лютого 2025 року послугами Revolut на території Великої Британії та в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ) користуються понад 700 тисяч українців.

З 2022 року в Україну за допомогою Revolut було надіслано понад мільярд євро (більшість коштів надходила з Німеччини, Великої Британії, Ірландії, Польщі та Нідерландів).

Тепер же Revolut доступний і для українців на території України.

Примітно, що Revolut став першим іноземним банком, який інтегрував шеринг документів через "Дію" для ідентифікації користувачів.

"До списку очікування долучилася рекордна кількість українців, аби одними з перших отримати доступ до рахунків Revolut. Наразі це найвищий показник серед списків очікувань у конкретній країні", - розповіли у компанії.

Зазначається, що ідентифікацію користувачів через "Дію" запровадили задля високого рівню безпеки під час реєстрації.

Відсьогодні мешканці України матимуть змогу:

відкрити європейський рахунок Revolut;

отримати доступ до низки передових послуг (наприклад, миттєві та безкоштовні перекази між користувачами застосунку, обмін валют тощо).

Завантажити застосунок для реєстрації в онлайн-банку можна:

на сайті компанії (відсканувавши QR-код або за отриманим в SMS посиланням);

в Google Play (для Android);

в App Store (для iOS/iPadOS).

Як завантажити додаток Revolut з офіційного порталу (скриншот: revolut.com)

"Компанія пропонує вигідні тарифи, тож власники рахунків з легкістю зможуть переказувати, обмінювати та витрачати гроші у понад 30 валютах у будь-якому куточку світу без високих комісій", - розповіли у Revolut.

Крім того, команда українських дизайнерів Revolut створила дебетову картку VISA під назвою Clear Sky ("Чисте небо").

"Синьо-жовті кольори прапора стали джерелом натхнення для розробки унікального дизайну, а прозора синя частина картки символізує надію та віру у чисте, безпечне небо над Україною", - пояснили у прес-службі компанії.

Дебетова картка VISA від Revolut під назвою Clear Sky (ілюстрація: revolut.com)

Користувачі з Великої Британії та ЄЕЗ отримають картку за символічну пожертву у 5 фунтів стерлінгів (або еквівалент в євро), тоді як клієнти на території України матимуть змогу замовити Clear Sky безкоштовно.

Повідомляється, що Revolut планує передати від себе на благодійність додаткові кошти, рівні сумі пожертв (до 200 тисяч фунтів стерлінгів).

"Усі зібрані гроші підуть на користь партнерської благодійної організації Revolut - UK for UNHCR, яка допомагає і підтримує вимушених переселенців та біженців як на території України, так і за її межами", - пояснили у прес-службі.

За словами співзасновника й технічного директора компанії Влада Яценка, інтерес до електронних банківських послуг, зокрема Revolut, "підігрівається з кожним днем" у державах Центральної та Східної Європи.

"Відсьогодні українці зможуть відкрити рахунок в Revolut, але ми не плануємо зупинятися на досягнутому - попереду чекає багато цікавого", - підсумував він.