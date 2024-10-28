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Популярність телемарафону серед українців впала до рівня "розповідей знайомих"

Фото: Телемарафон залишається популярним для 20% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Найпоширенішим джерелом, до якого респонденти звертаються для отримання надійної та перевіреної інформації про події в Україні є канали в Telegram (47%). Телемарафон втрачає популярність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Далі йдуть YouTube (26%), "Єдиний марафон новин" (21%), а також розповіді очевидців подій/знайомих (19%) та офіційні державні джерела (19%).

Інші джерела включають телевізійні канали, які не є частиною "Єдиного марафону новин" (16%), українські онлайн-медіа (15%),  міжнародні ЗМІ (14%), новини та дописи у Facebook.

Соціальні мережі вважаються основним джерелом дезінформації (53%), за ними йдуть месенджери (зокрема і Telegram) (35%) і телебачення (32%).

При цьому 89% респондентів вважають дезінформацію серйозною проблемою, серед яких 56% вважають її дуже серйозною, а 33% - скоріше серйозною. Лише 10% не вважають проблему дезінформації та фейків серйозною.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" з 24 по 29 вересня  2024 року серед 2000 респондентів. Опитування проводилося по всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, ідея телемарафону "Єдині новини" користувалася широкою підтримкою у 2022 році (до 70%), але з 2023 року простежується стабільне зниження довіри до 36% на лютий 2024 року.

Водночас новий міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький у вересні заявив, що в Україні не планують закривати телемарафон.

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