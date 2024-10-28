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Популярность телемарафона среди украинцев упала до уровня "рассказов знакомых"

Фото: Телемарафон остается популярным для 20% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Самым распространенным источником, к которому респонденты обращаются за получением надежной и проверенной информации о событиях в Украине, являются каналы в Telegram (47%). Телемарафон теряет популярность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Далее следуют YouTube (26%), "Единый марафон новостей" (21%), а также рассказы очевидцев событий/знакомых (19%) и официальные государственные источники (19%).

Другие источники включают телевизионные каналы, не являющиеся частью "Единого марафона новостей" (16%), украинские онлайн-медиа (15%), международные СМИ (14%), новости и сообщения в Facebook.

Социальные сети считаются основным источником дезинформации (53%), за ними следуют мессенджеры (в том числе и Telegram) (35%) и телевидение (32%).

При этом 89% респондентов считают дезинформацию серьезной проблемой, среди которых 56% считают ее очень серьезной, а 33% – скорее серьезной. Только 10% не считают проблему дезинформации и фейков серьезной.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" с 24 по 29 сентября 2024 среди 2000 респондентов. Опрос проводился по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

Напомним, идея телемарафона "Единые новости" пользовалась широкой поддержкой в 2022 году (до 70%), но с 2023 года наблюдается стабильное снижение доверия до 36% в феврале 2024 года.

В то же время, новый министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий в сентябре заявил, что в Украине не планируют закрывать телемарафон.

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