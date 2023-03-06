Популярність 8 березня значно впала: лише чверть українців назвали свято серед улюблених

У 2013 році це свято було одним з найбільш улюблених, його відзначали як улюблене приблизно половина населення (49%).

За даними опитування, у 2023 році більшість населення України (приблизно 70%) святкує Великдень (Пасху) та Різдво Христове як найбільш популярні свята, далі йдуть День Незалежності України 63% і День захисників і захисниць України (54%).

Новий рік, який урочисто святкують у всьому світі і який всі роки ділив пере місце з Різдвом Христовим і Пасхою, зараз лише на п'ятому місці з відсотком у 52%.

Найбільші зміни відбулися зі ставленням до Дня незалежності України і Днем захисників і захисниць України. День Незалежності України до повномасштабної війни з Росією цінувало лише 37% населення, а зараз 63%, тобто на 26 процентних пунктів більше. День захисників і захисниць України був популярним лише серед 29%, а зараз серед 54%, тобто на 25 процентних пунктів більше.

Суттєво зменшилася також популярність дня Перемоги (з 30% до 13%) і Дня праці 1 травня (з 12% до 5%).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 14-22 лютого 2023 року серед 2002 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.