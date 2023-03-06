RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Популярность 8 марта значительно упала: всего четверть украинцев назвали праздник среди любимых

Фото: 8 марта празднуют только 25% украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Отношение украинцев к Международному женскому дню 8 марта ухудшилось, его популярность за последние два года снизилась с 34% до 25%. Среди женщин оно несколько популярнее (29%), чем среди мужчин (23%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

В 2013 году этот праздник был одним из самых любимых, его называли как любимый примерно половина населения (49%).

По данным опроса, в 2023 году большинство населения Украины (около 70%) празднует Пасху (Пасху) и Рождество Христово как наиболее популярные праздники, далее следуют День Независимости Украины 63% и День защитников и защитниц Украины (54%).

Новый год, который торжественно празднуют во всем мире и который все годы делил первое место с Рождеством Христовым и Пасхой, сейчас лишь на пятом месте с процентом в 52%.

Наибольшие изменения произошли по отношению ко Дню независимости Украины и Дню защитников и защитниц Украины. День Независимости Украины до полномасштабной войны с Россией ценили всего 37% населения, а сейчас 63%, то есть на 26 процентных пунктов больше. День защитников и защитниц Украины был популярен только среди 29%, а сейчас среди 54%, то есть на 25 процентных пунктов больше.

Существенно снизилась также популярность дня Победы (с 30% до 13%) и Дня труда 1 мая (с 12% до 5%).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 14-22 февраля 2023 среди 2002 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, социологи фиксируют рост неприятия всего российского. За год войны украинцы стали меньше использовать русский язык и посещать церковь Московского патриархата.

Читайте РБК-Украина в Google News
КМИС