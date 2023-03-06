Популярность 8 марта значительно упала: всего четверть украинцев назвали праздник среди любимых

В 2013 году этот праздник был одним из самых любимых, его называли как любимый примерно половина населения (49%).

По данным опроса, в 2023 году большинство населения Украины (около 70%) празднует Пасху (Пасху) и Рождество Христово как наиболее популярные праздники, далее следуют День Независимости Украины 63% и День защитников и защитниц Украины (54%).

Новый год, который торжественно празднуют во всем мире и который все годы делил первое место с Рождеством Христовым и Пасхой, сейчас лишь на пятом месте с процентом в 52%.

Наибольшие изменения произошли по отношению ко Дню независимости Украины и Дню защитников и защитниц Украины. День Независимости Украины до полномасштабной войны с Россией ценили всего 37% населения, а сейчас 63%, то есть на 26 процентных пунктов больше. День защитников и защитниц Украины был популярен только среди 29%, а сейчас среди 54%, то есть на 25 процентных пунктов больше.

Существенно снизилась также популярность дня Победы (с 30% до 13%) и Дня труда 1 мая (с 12% до 5%).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 14-22 февраля 2023 среди 2002 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.