Мова та церква: як змінилося ставлення українців до всього російського

Соціологи фіксують зростання несприйняття всього російського. За рік війни українці почали менше використовувати російську мову та відвідувати церкву Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування компанії Info Sapiens .

Частка україномовних зросла з 46% у лютому 2022 року до 62% у січні 2023 року, а частка російськомовних зменшилася з 26% до 13% (решта - білінгви).

Частка прихильників УПЦ Московського патріархату скоротилася з 15% у лютому 2022 до 4% у січні 2023 року.

У 2021 році 72% українців ставилися до Росії негативно, а у 2022 таких 95%. Частка прихильних до Росії українців зменшилася з 20% у 2021 до 1% у 2022 році.

Опитування проведене компанією Info Sapiens 17-19 лютого серед 1011 респондентів. Телефонне опитування не враховує думку українців, що виїхали за кордон і думку мешканців окупованих в 2022 році територій без українського мобільного зв’язку. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.