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Мова та церква: як змінилося ставлення українців до всього російського

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Україна, Субота 25 лютого 2023 14:53
Мова та церква: як змінилося ставлення українців до всього російського Фото: українці радикально змінили ставлення до усього російського (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Соціологи фіксують зростання несприйняття всього російського. За рік війни українці почали менше використовувати російську мову та відвідувати церкву Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування компанії Info Sapiens.

Частка україномовних зросла з 46% у лютому 2022 року до 62% у січні 2023 року, а частка російськомовних зменшилася з 26% до 13% (решта - білінгви).

Мова та церква: як змінилося ставлення українців до всього російського

Частка прихильників УПЦ Московського патріархату скоротилася з 15% у лютому 2022 до 4% у січні 2023 року.

Мова та церква: як змінилося ставлення українців до всього російського

У 2021 році 72% українців ставилися до Росії негативно, а у 2022 таких 95%. Частка прихильних до Росії українців зменшилася з 20% у 2021 до 1% у 2022 році.

Мова та церква: як змінилося ставлення українців до всього російського

Опитування проведене компанією Info Sapiens 17-19 лютого серед 1011 респондентів. Телефонне опитування не враховує думку українців, що виїхали за кордон і думку мешканців окупованих в 2022 році територій без українського мобільного зв’язку. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.

Нагадаємо, у грудні 2022 року 78% українців вважали, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ (МП). Зокрема, серед них 54% вважали, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні.

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