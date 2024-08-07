Популярні грецькі острови відмовляються від туристів: що варто знати мандрівникам

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Що варто знати про Санторіні

Санторіні (або Санторині) - невелика група островів вулканічного походження в Егейському морі, що має вигляд незамкненого кільця. Вони входять до архіпелагу Кіклади й серед туристів часто згадуються під однією "загальною" назвою.

Насправді ж острови мають і офіційні власні назви. Найбільший із них - Тіра. Інший заселений острів з цієї групи - Тірасія (або Теразія). Крім того, до архіпелагу входять низка менших (незаселених) островів - Неа Камені, Палеа Камені, Аспронісі тощо.

Острови Санторіні (карта: uk.wikipedia.org)

Ця острівна група є залишками вулкана, кратер якого знаходиться прямо в морі. Вважається, що найдавніші мешканці оселились на Санторіні близько 3000 років до нашої ери. Тоді острів міг називатися Стронгіла (Круглий) - через свою форму (адже вулкан на той час ще не спричинив руйнівних змін).

Близько XIV століття до нашої ери в результаті надпотужного виверження вулкана, розташованого практично в центрі острова (яке супроводжувалось низкою руйнівних землетрусів), частина земель (в тому числі й кратер вулкана) опустилась під воду, утворивши тим самим величезну кальдеру (воронку, заповнену морем), відомий нині "півмісяць" та низку інших островів.

Науковці стверджують - катастрофа була настільки масштабною, що надовго зупинила розвиток середземноморських цивілізацій (у деяких роботах навіть ідеться про занепад цілої мінойської цивілізації).

Дехто з дослідників припускає також, нібито саме цей вулканічний вибух міг лягти в основу міфу про загибель таємничої Атлантиди.

Сучасну назву Санторіні отримав на початку XIII століття (у 1204 році). У перекладі з грецької вона означає "Острів святої Ірини" (Santa Irini).

Місцерозташування Санторіні (карта: google.com/maps)

Чим популярні острови Санторіні

Санторіні - улюблене місце відпочинку для багатьох туристів з усього світу. Його називають островом вина, церков і білосніжних будиночків.

Цікаво, що серед будівель переважають здебільшого саме білий та синій кольори (хоча деякі будинки нині розфарбовані в яскраві жовтий, помаранчевий та інші). Вважається, що під час суворого турецького панування місцеві мешканці, прагнучи зберегти самобутність, пофарбували в одну з ночей усі церкви й багато світських будівель в кольори національного прапора Греції.

Місто Тіра (фото: commons.wikimedia.org)

Сезон на Санторіні триває близько восьми місяців - з кінця березня до кінця листопада.

Найпопулярнішими містами є Тіра (столиця) та Оя, розташовані на вершині скелі. Їхні будинки збудовані буквально один на одному, хоча й на різних рівнях. Відтак двір одного будинку є дахом іншого. В більшості з них розташовані готелі, ресторани, таверни або ж сувенірні крамниці.

Вечірній відпочинок на Санторіні (фото: commons.wikimedia.org)

Піднятися наверх від причалу можна кількома способами - на автобусі, канатною дорогою (фунікулером), пішки або ж верхи на віслюкові (яких на острові дуже багато).

Неймовірний захід сонця в місті Оя (фото: commons.wikimedia.org)

Шанувальники історії можуть відвідати розкопки стародавнього міста Акротірі, руїни Венеціанської фортеці, середньовічне селище Піргос, Археологічний музей, Музей доісторичної Тіри, військово-морський музей, напівзруйновану фортецю Святого Миколая (одну з п'ятьох Венеціанських фортець острова) тощо.

Віруючих може зацікавити Іллінський монастир на найвищій точці острова або ж будь-яка з інших церков (яких на Санторіні чи не більше, ніж будинків).

Один із храмів у місті Оя (фото: commons.wikimedia.org)

Тим часом природні багатства островів пропонують мандрівникам різнобарвні - білі, червоні, чорні - пляжі з вулканічним піском і галькою (деякі - в оточенні скель з пемзи), скелі з чорно-червоних вулканічних порід, базальтові валуни, термальні джерела, неймовірні краєвиди (особливо популярними серед туристів є заходи сонця), дивовижне Егейське море та досі діючий вулкан на Неа Камені.

Чорно-червоні вулканічні скелі (фото: commons.wikimedia.org)

Серед рослин переважають кактуси та виноградники. Завдяки цьому острови пропонують усім охочим унікальне місцеве вино Vinsanto, створене за особливими секретними технологіями.

Дістатися Санторіні можна літаком (з Афін), паромом (з Афін, з острова Родос, з острова Кріт (Іракліон), або ж круїзним лайнером.

Чому на острови хочуть пускати не всіх

По завершенню пандемії COVID-19 Греція б'є рекорди у сфері туризму, на частку якого припадає близько чверті економіки країни.

Водночас у багатьох локаціях спостерігається явище так званого надмірного туризму (або овертуризму) - коли кількість мандрівників перевищує здатність місцевої інфраструктури, природних середовищ і спільнот приймати та обслуговувати їх без суттєвих негативних наслідків.

Це явище характеризується значним зростанням туристичного потоку, який призводить до низки проблем, включаючи екологічні, соціальні, економічні та культурні.

Саме така ситуація склалась на Санторіні, куди у пікові дні високого сезону припливають близько 17 тисяч пасажирів круїзних лайнерів (тоді як чисельність постійних жителів - близько 20 тисяч). В цілому ж острови можуть приймати близько 3,4 млн відвідувачів на рік.

Туристи на Санторіні (фото: commons.wikimedia.org)

Виходячи з цього, мер Санторіні Нікос Зорзос запропонував знизити кількість пасажирів круїзних лайнерів до 8 тисяч на день. Такий крок підтримав і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

За словами посадовця, відповідні обмеження, найімовірніше, будуть запроваджені з 2025 року.

Місцеві мешканці подібну ініціативу здебільшого підтримують, водночас дехто заявляє, що насправді "овертуризму не існує".

Так, локальний туроператор і місцевий мешканець Санторіні Джанлука Кіменті розповів журналістам, що насправді він бачить "відсутність структур" і застарілу інфраструктуру острова, що перебуває під сильним тиском (особливо центральний порт). Він додав, що нинішній сезон чи не найгірший за всю історію, адже острів практично порожній.

Прогулянка островом може подарувати незабутні емоції (фото: commons.wikimedia.org)

1 серпня Міжнародна асоціація круїзних ліній (CLIA) повідомила, що зустрічалась із міністром морських справ Греції Христосом Стиліанідесом - для обговорення кризи, ймовірного покращення та модернізації портової інфраструктури і послуг

"Останнім часом зростання туризму в Греції привернуло значну увагу, особливо щодо островів Санторіні та Міконос", - розповіла регіональний директор CLIA у Східному Середземномор'ї Марія Делігіанні та підтвердила зобов'язання круїзних компаній підтримувати максимальну кількість відвідувачів у межах 8 тисяч пасажирів.

За її словами, для зменшення навантаження на найпопулярніші місця можлива також диверсифікація туристичних маршрутів.

Круїзний лайнер неподалік Санторіні (фото: commons.wikimedia.org)