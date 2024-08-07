Популярные греческие острова отказываются от туристов: что следует знать путешественникам

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Что стоит знать о Санторини

Санторини - небольшая группа островов вулканического происхождения в Эгейском море, которая имеет вид незамкнутого кольца. Они входят в архипелаг Киклады и среди туристов часто упоминаются под одним "общим" названием.

На самом же деле острова имеют и официальные названия. Самый большой из них - Тира. Другой обитаемый остров из этой группы - Тирасия (или Теразия). Кроме того, в архипелаг входят ряд меньших (необитаемых) островов - Неа Камени, Палеа Камени, Аспрониси и т.д.

Острова Санторини (карта: uk.wikipedia.org)

Эта островная группа является остатками вулкана, кратер которого находится прямо в море. Считается, что древнейшие жители поселились на Санторини около 3000 лет до нашей эры. Тогда остров мог называться Стронгила (Круглый) - из-за своей формы (ведь вулкан в то время еще не повлек за собой разрушительных изменений).

Около XIV века до нашей эры в результате сверхмощного извержения вулкана, расположенного практически в центре острова (которое сопровождалось рядом разрушительных землетрясений), часть земель (в том числе и кратер вулкана) опустилась под воду, образовав тем самым огромную кальдеру (воронку, заполненную морем), известный ныне "полумесяц" и ряд других островов.

Ученые утверждают - катастрофа была настолько масштабной, что надолго остановила развитие средиземноморских цивилизаций (в некоторых работах речь даже идет об упадке целой минойской цивилизации).

Некоторые исследователи предполагают также, что именно этот вулканический взрыв мог лечь в основу мифа о гибели таинственной Атлантиды.

Современное название Санторини получил в начале XIII века (в 1204 году). В переводе с греческого оно означает "Остров святой Ирины" (Santa Irini).

Местоположение Санторини (карта: google.com/maps)

Чем популярны острова Санторини

Санторини - излюбленное место отдыха для многих туристов со всего мира. Его называют островом вина, церквей и белоснежных домиков.

Интересно, что среди зданий преобладают в основном именно белые и синие цвета (хотя некоторые дома ныне раскрашены в яркие желтый, оранжевый и другие). Считается, что во время сурового турецкого владычества местные жители, стремясь сохранить самобытность, покрасили в одну из ночей все церкви и многие светские здания в цвета национального флага Греции.

Город Тира (фото: commons.wikimedia.org)

Сезон на Санторини длится около восьми месяцев - с конца марта до конца ноября.

Самыми популярными городами являются Тира (столица) и Оя, расположенные на вершине скалы. Их дома построены буквально друг на друге, хотя и на разных уровнях. Следовательно, двор одного дома является крышей другого. В большинстве из них расположены отели, рестораны, таверны или сувенирные магазины.

Вечерний отдых на Санторини (фото: commons.wikimedia.org)

Подняться наверх от причала можно несколькими способами - на автобусе, по канатной дороге (фуникулеру), пешком или же верхом на осле (которых на острове очень много).

Невероятный закат в городе Оя (фото: commons.wikimedia.org)

Почитатели истории могут посетить раскопки древнего города Акротири, руины Венецианской крепости, средневековый поселок Пиргос, Археологический музей, Музей доисторической Тиры, военно-морской музей, полуразрушенную крепость Святого Николая (одну из пяти Венецианских крепостей острова) и т.д.

Верующих может заинтересовать Ильинский монастырь на самой высокой точке острова или любая из других церквей (которых на Санторини чуть ли не больше, чем домов).

Один из храмов в городе Оя (фото: commons.wikimedia.org)

Между тем природные богатства островов предлагают путешественникам разноцветные - белые, красные, черные - пляжи с вулканическим песком и галькой (некоторые - в окружении скал из пемзы), скалы из черно-красных вулканических пород, базальтовые валуны, термальные источники, невероятные пейзажи (особенно популярными среди туристов являются закаты), удивительное Эгейское море и до сих пор действующий вулкан на Неа Камени.

Черно-красные вулканические скалы (фото: commons.wikimedia.org)

Среди растений преобладают кактусы и виноградники. Благодаря этому острова предлагают всем желающим уникальное местное вино Vinsanto, созданное по особым секретным технологиям.

Добраться до Санторини можно самолетом (из Афин), паромом (из Афин, с острова Родос, с острова Крит (Ираклион), или же круизным лайнером.

Почему на острова хотят пускать не всех

После завершения пандемии COVID-19 Греция бьет рекорды в сфере туризма, на долю которого приходится около четверти экономики страны.

В то же время во многих локациях наблюдается явление так называемого избыточного туризма (или овертуризма) - когда количество путешественников превышает способность местной инфраструктуры, природной среды и общин принимать и обслуживать их без существенных негативных последствий.

Это явление характеризуется значительным ростом туристического потока, который приводит к ряду проблем, включая экологические, социальные, экономические и культурные.

Именно такая ситуация сложилась на Санторини, куда в пиковые дни высокого сезона приплывают около 17 тысяч пассажиров круизных лайнеров (в то время как численность постоянных жителей - около 20 тысяч). В общей сложности острова могут принимать около 3,4 млн посетителей в год.

Туристы на Санторини (фото: commons.wikimedia.org)

Исходя из этого, мэр Санторини Никос Зорзос предложил снизить количество пассажиров круизных лайнеров до 8 тысяч в день. Такой шаг поддержал и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

По словам чиновника, соответствующие ограничения, скорее всего, будут введены с 2025 года.

Местные жители подобную инициативу в большинстве своем поддерживают, в то же время некоторые заявляют, что на самом деле "овертуризма не существует".

Так, локальный туроператор и местный житель Санторини Джанлука Кименти рассказал журналистам, что на самом деле он видит "отсутствие структур" и устаревшую инфраструктуру острова, которые находятся под сильным давлением (особенно центральный порт). Он добавил, что нынешний сезон едва ли не самый плохой за всю историю, ведь остров практически пуст.

Прогулка по острову может подарить незабываемые эмоции (фото: commons.wikimedia.org)

1 августа Международная ассоциация круизных линий (CLIA) сообщила, что встречалась с министром морских дел Греции Христосом Стилианидесом - для обсуждения кризиса, возможного улучшения и модернизации портовой инфраструктуры и услуг

"В последнее время рост туризма в Греции привлек значительное внимание, особенно в отношении островов Санторини и Миконос", - рассказала региональный директор CLIA в Восточном Средиземноморье Мария Делиганни и подтвердила обязательство круизных компаний поддерживать максимальное количество посетителей в пределах 8 тысяч пассажиров.

По ее словам, для уменьшения нагрузки на самые популярные места возможна также диверсификация туристических маршрутов.

Круизный лайнер недалеко от Санторини (фото: commons.wikimedia.org)