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Популярна схема. Аферисти виманюють гроші з українців завдяки "лайкам" у соцмережах

Фото: українців попередили про нову схему онлайн-шахраїв (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В інтернеті активізувалися шахраї, які пропонують нібито легкий заробіток. Аферисти обіцяють платити гроші за "лайки" у соцмережах, а потім виманюють дані банківських карт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіберполіцію у Facebook.

Шахрайська схема стала популярною серед онлайн-аферистів. Зловмисники пропонують дивитися короткі відео, наприклад, у TikTok, ставити "лайки" або ж писати відгуки в Google-картах за гроші. За це жертвам виплачують символічні 300-500 гривень, щоб втертися у довіру.

 

Потім шахраї пропонують приєднатися до так званої "робочої групи", щоб нібито заробити більше. Жертв просять пропонують придбати товари за відносно невеликі суми і обіцяють повернути гроші.

Наступний крок - українцям пропонують купити дорожчий товар, надаючи фішингові (фейкові) сайти магазинів. Після введення інформації про банківські карти аферисти крадуть ці дані і знімають кошти з особистих рахунків жертв.

Як не стати жертвою онлайн-шахраїв

  • надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;
  • не довіряйте пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма;
  • не переводьте гроші на невідомі рахунки;
  • не повідомляйте конфіденційної інформації стороннім (дані картки, логін і паролі до онлайн банкінгу тощо);
  • ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах;
  • не переходьте за сумнівними посиланнями.

Якщо інформацію про банківську карту були вкрадені, звернуться до банку. У разі виявлення фактів шахрайства негайно повідомляйте в кіберполіцію https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як убезпечити себе від шахрайства під час онлайн-покупок.

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