Популярна схема. Аферисти виманюють гроші з українців завдяки "лайкам" у соцмережах

Шахрайська схема стала популярною серед онлайн-аферистів. Зловмисники пропонують дивитися короткі відео, наприклад, у TikTok, ставити "лайки" або ж писати відгуки в Google-картах за гроші. За це жертвам виплачують символічні 300-500 гривень, щоб втертися у довіру.

Потім шахраї пропонують приєднатися до так званої "робочої групи", щоб нібито заробити більше. Жертв просять пропонують придбати товари за відносно невеликі суми і обіцяють повернути гроші.

Наступний крок - українцям пропонують купити дорожчий товар, надаючи фішингові (фейкові) сайти магазинів. Після введення інформації про банківські карти аферисти крадуть ці дані і знімають кошти з особистих рахунків жертв.

Як не стати жертвою онлайн-шахраїв

надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;

не довіряйте пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма;

не переводьте гроші на невідомі рахунки;

не повідомляйте конфіденційної інформації стороннім (дані картки, логін і паролі до онлайн банкінгу тощо);

ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах;

не переходьте за сумнівними посиланнями.

Якщо інформацію про банківську карту були вкрадені, звернуться до банку. У разі виявлення фактів шахрайства негайно повідомляйте в кіберполіцію https://ticket.cyberpolice.gov.ua.