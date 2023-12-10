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Популярная схема. Аферисты выманивают деньги из украинцев благодаря "лайкам" в соцсетях

Фото: украинцев предупредили о новой схеме онлайн-мошенников (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В интернете активизировались мошенники, предлагающие якобы легкий заработок. Аферисты обещают платить деньги за "лайки" в соцсетях, а затем выманивают данные банковских карт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киберполицию в Facebook.

Мошенническая схема стала популярной среди онлайн-аферистов. Злоумышленники предлагают смотреть короткие видео, например, в TikTok, ставить "лайки" или же писать отзывы в Google-картах за деньги. За это жертвам выплачивают символические 300-500 гривен, чтобы втереться в доверие.

 

Затем мошенники предлагают присоединиться к так называемой "рабочей группе", чтобы якобы заработать больше. Жертв просят предлагать купить товары за относительно небольшие суммы и обещают вернуть деньги.

Следующий шаг - украинцам предлагают купить более дорогой товар, предоставляя фишинговые (фейковые) сайты магазинов. После ввода информации о банковских картах аферисты воруют эти данные и снимают средства с личных счетов жертв.

Как не стать жертвой онлайн-мошенников

  • отдавайте предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством;
  • не доверяйте предложениям незнакомцев получить деньги бесплатно;
  • не переводите деньги на неизвестные счета;
  • не сообщайте конфиденциальной информации посторонним (данные карты, логин и пароли в онлайн банкинг и т.п.);
  • никогда не вводите конфиденциальные данные на подозрительных сайтах;
  • не переходите по сомнительным ссылкам.

Если информация о банковской карте была украдена, обратитесь в банк. В случае обнаружения фактов мошенничества немедленно сообщайте в киберполицию https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, как обезопасить себя от мошенничества во время онлайн-покупок.

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