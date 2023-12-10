Популярная схема. Аферисты выманивают деньги из украинцев благодаря "лайкам" в соцсетях

Мошенническая схема стала популярной среди онлайн-аферистов. Злоумышленники предлагают смотреть короткие видео, например, в TikTok, ставить "лайки" или же писать отзывы в Google-картах за деньги. За это жертвам выплачивают символические 300-500 гривен, чтобы втереться в доверие.

Затем мошенники предлагают присоединиться к так называемой "рабочей группе", чтобы якобы заработать больше. Жертв просят предлагать купить товары за относительно небольшие суммы и обещают вернуть деньги.

Следующий шаг - украинцам предлагают купить более дорогой товар, предоставляя фишинговые (фейковые) сайты магазинов. После ввода информации о банковских картах аферисты воруют эти данные и снимают средства с личных счетов жертв.

Как не стать жертвой онлайн-мошенников

отдавайте предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством;

не доверяйте предложениям незнакомцев получить деньги бесплатно;

не переводите деньги на неизвестные счета;

не сообщайте конфиденциальной информации посторонним (данные карты, логин и пароли в онлайн банкинг и т.п.);

никогда не вводите конфиденциальные данные на подозрительных сайтах;

не переходите по сомнительным ссылкам.

Если информация о банковской карте была украдена, обратитесь в банк. В случае обнаружения фактов мошенничества немедленно сообщайте в киберполицию https://ticket.cyberpolice.gov.ua.