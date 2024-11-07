Популярна серед українців країна стала небезпечною: куди туристам краще не їхати й чому

Зміст

З якими країнами межує Єгипет

Популярний серед багатьох українських туристів Єгипет (офіційна назва - Арабська Республіка Єгипет або АРЄ) є трансконтинентальною державою, яка охоплює північно-східний кут Африки та південно-західний кут Азії (що з'єднані сухопутним "мостом", утвореним Синайським півостровом).

Ця середземноморська країна межує:

з Сектором Гази (Палестина) та Ізраїлем - на північному сході

з Акабською затокою та Червоним морем - на сході

з Суданом - на півдні

з Лівією - на заході

Крім того, через Акабську затоку лежить Йорданія, через Червоне море - Саудівська Аравія, а через Середземномор'я - Греція, Туреччина та Кіпр (хоча жодна з цих країн не має сухопутного кордону з Єгиптом).

Розташування Єгипту серед інших країн (скриншот: google.com/maps)

Безпекова ситуація в Єгипті

За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, безпекова ситуація в окремих регіонах Єгипту (попри доволі стабільну в цілому політичну обстановку в країні) є складною та непередбачуваною.

Найнебезпечнішим регіоном залишається північ Синайського півострова, де:

діє надзвичайний стан, введений владою АРЄ у попередні роки

триває антитерористична операція проти бойовиків "Ісламської держави"

Синайський півострів (скриншот: facebook.com/SZRUkraine)

Тим часом ризики терористичних та інших екстремістських проявів зберігаються по всій країні - зокрема у столиці Каїрі та курортних містах.

Українцям пояснили, що напади можуть бути невибірковими та без попередження, а їхньою ціллю ставати як державні, так і цивільні об'єкти.

Крім того, високі безпекові ризики зберігаються для відвідувачів усіх релігійних установ у Єгипті.

Зазначається, що загальний вплив на обстановку в Єгипті спричиняють:

військові дії в сусідніх Лівії, Судані та Секторі Гази

напружена ситуація в акваторії Червоного моря (пов'язана з атаками єменських хуситів на судноплавство)

"Високий рівень солідарності єгипетського суспільства з населенням Сектору Гази зумовлюють значні ризики для іноземних громадян, які можуть асоціюватися з Державою Ізраїль", - підсумували у Службі зовнішньої розвідки.

Допис Служби зовнішньої розвідки (скриншот: facebook.com/SZRUkraine)