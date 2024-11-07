Популярная среди украинцев страна стала опасной: куда туристам лучше не ехать и почему

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С какими странами граничит Египет

Популярный среди многих украинских туристов Египет (официальное название - Арабская Республика Египет или АРЕ) является трансконтинентальным государством, охватывающим северо-восточный угол Африки и юго-западный угол Азии (соединенные сухопутным "мостом", образованным Синайским полуостровом).

Эта средиземноморская страна граничит:

с Сектором Газы (Палестина) и Израилем - на северо-востоке

с Акабским заливом и Красным морем - на востоке

с Суданом - на юге

с Ливией - на западе

Кроме того, через Акабский залив лежит Иордания, через Красное море - Саудовская Аравия, а через Средиземноморье - Греция, Турция и Кипр (хотя ни одна из этих стран не имеет сухопутной границы с Египтом).

Расположение Египта среди других стран (скриншот: google.com/maps)

Ситуация с безопасностью в Египте

По информации Службы внешней разведки Украины, ситуация с безопасностью в отдельных регионах Египта (несмотря на довольно стабильную в целом политическую обстановку в стране) является сложной и непредсказуемой.

Самым опасным регионом остается север Синайского полуострова, где:

действует чрезвычайное положение, введенное властями АРЕ в предыдущие годы

продолжается антитеррористическая операция против боевиков "Исламского государства"

Синайский полуостров (скриншот: facebook.com/SZRUkraine)

Тем временем риски террористических и других экстремистских проявлений сохраняются по всей стране - в частности, в столице Каире и курортных городах.

Украинцам объяснили, что нападения могут быть неизбирательными и без уведомления, а их целью становиться как государственные, так и гражданские объекты.

Кроме того, высокие риски безопасности сохраняются для посетителей всех религиозных учреждений в Египте.

Отмечается, что общее влияние на обстановку в Египте оказывают:

военные действия в соседних Ливии, Судане и Секторе Газы

напряженная ситуация в акватории Красного моря (связанная с атаками йеменских хуситов на судоходство)

"Высокий уровень солидарности египетского общества с населением Сектора Газы обуславливают значительные риски для иностранных граждан, которые могут ассоциироваться с Государством Израиль", - подытожили в Службе внешней разведки.

Пост Службы внешней разведки (скриншот: facebook.com/SZRUkraine)