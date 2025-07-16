Популярна онлайн-платформа блокує акаунти українських підприємців: Федоров відреагував

За словами Федорова, український IT-сектор відіграє критично важливу роль в економіці країни й активно інтегрований у глобальний ринок. Для багатьох фахівців доступ до міжнародних майданчиків, таких як Upwork, - ключове джерело доходу і зростання.

Міністр також зазначив, що до нього надходить безліч звернень від українських фрілансерів, чиї акаунти були заблоковані без можливості апеляції, незважаючи на повну верифікацію.

Основні причини блокувань

Місце реєстрації або проживання

Платформа автоматично обмежує акаунти, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях (Крим, окремі райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей), навіть якщо користувачі давно проживають на підконтрольній Україні території.

Збої в GPS і РЕБ

Під час повітряних тривог і роботи засобів радіоелектронної боротьби система може помилково визначати українську IP-адресу як російську або білоруську - і блокувати профіль.

Блокування без пояснень

Навіть після надання всіх необхідних документів (паспорта, диплома, підтвердження адреси, банківських виписок) користувачі отримують відмову через "недостатню інформацію".

Реакція Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації пропонує провести аудит усіх блокувань українців і вдосконалити механізм верифікації на платформі. Відомство очікує швидкої реакції з боку компанії та розблокування акаунтів українських користувачів.