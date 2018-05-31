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Интервью

Популисты Италии во второй раз проведут переговоры по формированию правительства

НовостиПолитика    31.05.2018 - 16:17
Фото: лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо (wikimedia.org Mattia Luigi Nappi)
Фото: лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо (wikimedia.org Mattia Luigi Nappi)

Первая попытка провалилась после того, как президент Италии отказался утверждать кандидатуру евроскептика Паоло Савоны на должность министра финансов

Лидеры итальянского популистского "Движения 5 звезд" и националистической "Лиги" решили во второй раз провести переговоры относительно формирования правительства. Об этом сообщает The Local.

Как сообщается, первая попытка сформировать правительство провалилась после того, как президент Италии отказался утверждать кандидатуру евроскептика Паоло Савоны на должность министра финансов.

Потом после этого лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо призвал к импичменту главу государства Сержо Маттарелли. Глава "Лиги" Маттео Сальвини не поддержал эти призывы, но заявил о необходимости новых выборов.

Отмечается, что позже Ди Майо извинился за угрозу импичмента, и вместо этого предложил найти компромиссную фигуру на должность министра, а Савоне - найти новую должность.

"Давайте найдем кого-то с таким же характером, как в Савоны, и профессор Савона останется в кабинете, на другой министерской должности", - заявил Ди Майо.

Сальвини в свою очередь первоначально отклонил предложение относительно второй попытки, однако в среду согласился встретиться с Ди Майо для новых переговоров, хотя заявил, что хочет видеть "ту же команду", как и раньше. Кандидатуру Савоны предложила правительству именно "Лига".

Ожидается, что во встрече в Риме сегодня также примет участие лидер правой партии "Братья Италии" Джорджиа Мэлони, которая ранее предложила поддержку правительства популистов.

Напомним, что 28 мая назначенный премьер-министром Италии Джузеппе Конте отказался от своего заявления о создании правительства.

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Теги публикации: Италия, переговоры  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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