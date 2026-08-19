"Популістська помилка". Гетманцев пропонує скасувати Нацкешбек

Головне:

Невикористані кошти: У держбюджеті є до 50 млрд гривень на програми, які урядом фактично не використовуються через проблеми з затвердженням паспортів у Мінфіні.

У держбюджеті є до 50 млрд гривень на програми, які урядом фактично не використовуються через проблеми з затвердженням паспортів у Мінфіні. Критика Нацкешбеку: Данило Гетманцев назвав програму "Національний кешбек" неефективною та "популістською помилкою", ефект від якої для ВВП становить лише 0,10%.

Данило Гетманцев назвав програму "Національний кешбек" неефективною та "популістською помилкою", ефект від якої для ВВП становить лише 0,10%. Перерозподіл фінансування: Вивільнені кошти від кешбеку він пропонує спрямувати на кредитування бізнесу за програмою "5-7-9%".

За словами нардепа, у держбюджеті є до 50 млрд гривень на програми, які урядом фактично не використовуються.

"Доходить до того, що за кожною п'ятою програмою розпорядники коштів за цілий перший квартал не спроможні навіть пройти процедуру й затвердити паспорт бюджетної програми в Мінфіні. Гроші виділені, але вони просто висять. Це величезна проблема ефективності видатків", - зазначив нардеп.

Окремим прикладом неефективного використання ресурсів Гетманцев назвав державну програму "Національний кешбек". Парламентар зазначив, що спілкувався з підприємцями, які виступають проти цієї ініціативи на користь кредитування бізнесу.

Коментуючи аргументи колишнього міністра економіки Олексія Соболева щодо користі кешбеку, голова податкового комітету навів цифри:

"Ефект для зростання ВВП від кешбеку становить 0,10% - це в межах статистичної помилки. Це була популістська помилка, від якої треба відмовитися, а кошти спрямувати на кредитування "5-7-9%", - заявив він.

Він також розкритикував програму допомоги на придбання пального, назвавши її абсурдною, а "Національний кешбек" - неефективною.

"Це була помилка, від якої треба відмовитися. Тоді як були і правильні соціальні рішення", - заявив він.