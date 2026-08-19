"Популистская ошибка". Гетманцев предлагает отменить Нацкэшбек

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Неиспользованные средства: В госбюджете до 50 млрд гривен на программы, которые правительством фактически не используются из-за проблем с утверждением паспортов в Минфине.

В госбюджете до 50 млрд гривен на программы, которые правительством фактически не используются из-за проблем с утверждением паспортов в Минфине. Критика Нацкэшбека: Даниил Гетманцев назвал программу "Национальный кэшбек" неэффективной и "популистской ошибкой", эффект от которой для ВВП составляет всего 0,10%.

Даниил Гетманцев назвал программу "Национальный кэшбек" неэффективной и "популистской ошибкой", эффект от которой для ВВП составляет всего 0,10%. Перераспределение финансирования: Высвободившиеся средства от кэшбека он предлагает направить на кредитование бизнеса по программе "5-7-9%".

По словам нардепа, в госбюджете до 50 млрд гривен на программы, которые правительством фактически не используются.

"Доходит до того, что по каждой пятой программе распорядители средств за целый первый квартал не могут даже пройти процедуру и утвердить паспорт бюджетной программы в Минфине. Деньги выделены, но они просто висят. Это огромная проблема эффективности расходов", - отметил нардеп.

Отдельным примером неэффективного использования ресурсов Гетманцев назвал государственную программу "Национальный кэшбек". Парламентарий отметил, что общался с предпринимателями, выступающими против этой инициативы в пользу кредитования бизнеса.

Комментируя аргументы бывшего министра экономики Алексея Соболева о пользе кэшбека, глава налогового комитета привел цифры:

"Эффект для роста ВВП от кэшбека составляет 0,10% - это в пределах статистической ошибки. Это была популистская ошибка, от которой нужно отказаться, а средства направить на кредитование "5-7-9%", - заявил он.

Он также подверг критике программу помощи на приобретение горючего, назвав ее абсурдной, а "Национальный кэшбек" - неэффективной.

"Это была ошибка, от которой нужно отказаться. Тогда как были и правильные социальные решения", - заявил он.