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Популісти та радикали хочуть зруйнувати Європу та її єдність, - фон дер Ляєн

Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова ЄК (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звинуватила популістів, націоналістів та радикалів у спробах зруйнувати мирне існування та єдність у Європі.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву фон дер Ляєн наводить The Guardian.

" Вони (популісти, націоналісти та радикали - ред.) хочуть розтоптати наші цінності та зруйнувати нашу Європу. І ми, Європейська народна партія (ЄНП), ніколи не дозволимо цьому статися", - зазначила вона на конференції ЄНП у Бухаресті.

Фон дер Ляєн також пообіцяла збільшити фінансову та військову допомогу Україні.

"Процвітання, безпека, демократія - ось що хвилює людей у ці скрутні часи. У часи змін Європа прикриє вашу спину", - додала вона.

За її словами, зараз "світ такий небезпечний, як не було вже кілька поколінь", а "друзі" російського диктатора Володимира Путіна намагаються підірвати демократію.

"Вони поширюють ненависть за допомогою своїх клавіатур. Нехай у вас не залишиться сумнівів у тому, що поставлено на карту на цих виборах (глави ЄК - ред.)", - додала вона.

Чиновниця пообіцяла розвивати економіку ЄС, припиняти діяльність контрабандистів та зміцнювати конкурентоспроможність, а також підтримувати фермерів в умовах зростання вартості життя.

Що передувало

Нагадаємо, європейські консерватори (ЄНП) підтримали кандидатуру Урсули фон дер Ляйєн на пост президента Європейської комісії.

Кандидатуру фон дер Ляєн підтримали 400 делегатів, 89 були "проти".

 

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