Популисты и радикалы хотят разрушить Европу и ее единство, - фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила популистов, националистов и радикалов в попытках разрушить мирное существование и единство в Европе.
Как сообщает РБК-Украина, заявление фон дер Ляйен приводит The Guardian.
"Они (популисты, националисты и радикалы - ред.) хотят растоптать наши ценности и разрушить нашу Европу. И мы, Европейская народная партия (ЕНП), никогда не позволим этому случиться", - отметила она на конференции ЕНП в Бухаресте.
Фон дер Ляйен также пообещала увеличить финансовую и военную помощь Украине.
"Процветание, безопасность, демократия - вот что волнует людей в эти трудные времена. Во времена перемен Европа прикроет вашу спину", - добавила она.
По ее словам, сейчас "мир так опасен, как не было уже несколько поколений", а "друзья" российского диктатора Владимира Путина пытаются подорвать демократию.
"Они распространяют ненависть при помощи своих клавиатур. Пусть у вас не останется сомнений в том, что поставлено на карту на этих выборах (главы ЕК - ред.)", - добавила она.
Чиновница пообещала развивать экономику ЕС, пресекать деятельность контрабандистов и укреплять конкурентоспособность, а также поддерживать фермеров в условиях роста стоимости жизни.
Напомним европейские консерваторы (ЕНП) поддержали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Европейской комиссии.
Кандидатуру фон дер Ляйен поддержали 400 делегатов, 89 были "против".
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