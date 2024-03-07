Популисты и радикалы хотят разрушить Европу и ее единство, - фон дер Ляйен

"Они (популисты, националисты и радикалы - ред.) хотят растоптать наши ценности и разрушить нашу Европу. И мы, Европейская народная партия (ЕНП), никогда не позволим этому случиться", - отметила она на конференции ЕНП в Бухаресте.

Фон дер Ляйен также пообещала увеличить финансовую и военную помощь Украине.

"Процветание, безопасность, демократия - вот что волнует людей в эти трудные времена. Во времена перемен Европа прикроет вашу спину", - добавила она.

По ее словам, сейчас "мир так опасен, как не было уже несколько поколений", а "друзья" российского диктатора Владимира Путина пытаются подорвать демократию.

"Они распространяют ненависть при помощи своих клавиатур. Пусть у вас не останется сомнений в том, что поставлено на карту на этих выборах (главы ЕК - ред.)", - добавила она.

Чиновница пообещала развивать экономику ЕС, пресекать деятельность контрабандистов и укреплять конкурентоспособность, а также поддерживать фермеров в условиях роста стоимости жизни.

Что предшествовало

Напомним европейские консерваторы (ЕНП) поддержали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Европейской комиссии.

Кандидатуру фон дер Ляйен поддержали 400 делегатов, 89 были "против".