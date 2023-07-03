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Попросив підтримки й анонсував "перемоги на фронті". Пригожин записав нове звернення

Фото: Євген Пригожин (росЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Ватажок ПВК "Вагнера" вперше за довгий час записав аудіозвернення, в якому попросив у людей підтримки, а також анонсував нові "перемоги на фронті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пригожина, яку опублікував близький до нього Telegram-канал Grey Zone.

"Сьогодні нам як ніколи потрібна ваша підтримка. Дякую вам за це", - сказав ватажок найманців.

Він спробував пояснити, що його "Марш справедливості" (спроба перевороту у РФ - ред.) був націлений на боротьбу зі зрадниками і мобілізацію суспільства. За його словами, багато чого з цього їм вдалося.

"Найближчим часом, я впевнений, що ви побачите наші наступні перемоги на фронті. Спасибі, хлопці", - додав Пригожин.

Що цьому передувало

Раніше ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію в ударах по тилових базах своїх найманців. Він наголошував, що наказ атакувати віддав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Після цього він розпочав спробу штурму Москви з вимогами змінити військове керівництво та голову Міноборони. Його заколот швидко провалився, завершальною подією стала розмова Пригожина з Лукашенком. Детально про те, чому спроба держперевороту так швидко затихла, у коментарі РБК-Україна пояснювали експерти.

"Вагнер" в Білорусі

До столиці Пригожин так і не дійшов, адже самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вийшов з ним на перемовини і вмовив зупинитись. Кремль заявив, що припинить переслідування Пригожина, а сам він та деякі "вагнерівці" "підуть в Білорусь".

Після з'являлась інформація про відвідини Пригожиним Білорусі, також там будуються табори, де можуть розміститись "тисячі вагнерівців".

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Російська ФедераціяПВК ВагнераЄвген ПригожинВійна в Україні