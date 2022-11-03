Попри заяви Кремля. Мобілізація в РФ переведена в прихований режим: що це означає

Мобілізацію в Росії переведено в прихований режим, попри заяви Кремля про її завершення. Окупанти вже отримали вказівку продовжувати пошук та набір добровольців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу .

"Незважаючи на заяви Кремля про завершення мобілізації слід зазначити, що її переведено в прихований режим. Публічність і показовість заходів згорнута. Але водночас війська отримали вказівку продовжувати пошук і набір добровольців, які виявлять бажання укласти контракт на участь у так званій спеціальній військовій операції", - заявив він.

Крім того, за даними Генштабу, військове керівництво Росії робить спроби повернути на поле бою військовослужбовців, які отримали поранення та вже звільнені з лав ЗС РФ.

"З метою поповнення молодшого офіцерського складу рішенням міністерства оборони РФ прискорено підготовку курсантів випускних курсів, зокрема, дату завершення перенесено з червня 20223 на грудень поточного року", - зазначив він.