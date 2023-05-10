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Попри заперечення. У Ватикані заявили, що Папа Римський продовжує миротворчу місію в Україні

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Папа Римський Франциск продовжую свою миротворчу місію в Україні попри те, що українській владі про неї нічого не відомо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря Ватикану кардинала П'єтро Пароліні.

За його словами, після попередньої заяви Франциска відбулися контакти із представниками Києва й Москви. Однак їх результати конфіденційні.

"Є зміни, але звичайно, вони на конфіденційному рівні", - сказав Паролін.

Він також заявив, що вірить у прогрес місії.

Нагадаємо, 10 квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Таку заяву понтифік зробив після свого візиту до Будапешта, де він зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та з митрополитом Іларіоном, представником Російської православної церкви у Будапешті.

Однак пізніше в Офісі президента заявили, що Україні нічого не відомо про миротворчу місію Ватикану, про яку говорив Папа Римський Франциск. Влада країни не дала згоди на такі ініціативи.

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