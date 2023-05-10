Попри заперечення. У Ватикані заявили, що Папа Римський продовжує миротворчу місію в Україні

За його словами, після попередньої заяви Франциска відбулися контакти із представниками Києва й Москви. Однак їх результати конфіденційні.

"Є зміни, але звичайно, вони на конфіденційному рівні", - сказав Паролін.

Він також заявив, що вірить у прогрес місії.

Нагадаємо, 10 квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Таку заяву понтифік зробив після свого візиту до Будапешта, де він зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та з митрополитом Іларіоном, представником Російської православної церкви у Будапешті.