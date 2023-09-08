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Попри війну. До Умані їдуть хасиди, у місті введуть особливий режим

Фото: в Умані введуть особливий режим через приїзд хасидів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Умані введуть особливий режим на період святкування Рош ха-Шана. До міста вже прибувають паломники-хасиди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Умані Ірину Плетньову в Facebook.

За словами мера, особливий режим в Умані діятиме з 11 до 21 вересня. Він стосуватиметься вʼїзду та виїзду, пересування громадян у зв'язку зі святкуванням паломниками-хасидами релігійного свята.

"Забезпечується рух транспортних засобів з посиленим контрольно-пропускним режимом вʼїзд з а/д М-05 Київ-Одеса до міста Умань, на вулиці Визволителів для в'їзду лише паломників-хасидів", - йдеться у повідомленні.

Міський голова просить жителів з розумінням поставитися до ситуації.

Святкування Рош ха-Шана

Нагадаємо, єврейське свято Рош ха-Шана відзначається на честь створення світу, він символізує початок нового року і завершення року, що минає. Цього року Рош ха-Шана святкуватимуть з 15 по 17 вересня.

На період європейського нового року до Умані з'їжджаються хасиди, оскільки у місті знаходиться могила цадика Нахмана.

Раніше стало відомо, що в Умані введуть низку обмежень на період Рош ха-Шана. Зокрема, буде заборонено продавати алкоголь, салюти, феєрверки та іграшки, які імітують зброю.

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УманьРош ха-Шана