Несмотря на войну. В Умань едут хасиды, в городе введут особый режим

По словам мэра, особый режим в Умани будет действовать с 11 по 21 сентября. Он касается въезда и выезда, передвижения граждан в связи с празднованием паломниками-хасидами религиозного праздника.

"Обеспечивается движение транспортных средств с усиленным контрольно-пропускным режимом въезд с а/д М-05 Киев-Одесса в город Умань, на улице Освободителей для въезда только паломников-хасидов", - говорится в сообщении.

Мэр просит жителей с пониманием отнестись к ситуации.

Празднование Рош ха-Шана

Напомним, еврейский праздник Рош ха-Шана отмечается в честь сотворения мира, он символизирует начало нового года и завершение уходящего года. В этом году Рош ха-Шана будут праздновать с 15 по 17 сентября.

В период европейского нового года в Умань съезжаются хасиды, поскольку в городе находится могила цадика Нахмана.

Ранее стало известно, что в Умани будет введен ряд ограничений на период Рош ха-Шана. В частности, будет запрещено продавать алкоголь, салюты, фейерверки и игрушки, имитирующие оружие.

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