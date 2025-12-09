ua en ru
Вт, 09 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Попри війну, українська металургія інвестувала у виробництво 650 млн доларів, - дослідження

Вівторок 09 грудня 2025 15:12
UA EN RU
Попри війну, українська металургія інвестувала у виробництво 650 млн доларів, - дослідження Фото: металургія інвестувала у виробництво 650 млн доларів під час війни (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Українська важка промисловість, попри масштабні руйнування та різке падіння виробництва протягом останнього десятиліття, зберігає вагому роль у національній економіці та продовжує утримувати позиції на світових ринках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію "Метінвест".

Зазначається, що 2024 році гірничо-металургійний комплекс забезпечив 7,2% ВВП України і залишається одним із найбільших інвесторів у промисловість: навіть у воєнних умовах обсяг вкладень у сектор сягнув 650 млн доларів, що становить майже 20% усіх промислових інвестицій країни.

Промисловість пережила три хвилі ударів: анексію та бойові дії 2014 року, втрату Маріуполя у 2022-му та системні енергетичні кризи, що супроводжують країну з початку повномасштабного вторгнення.

У 2013 році Україна виробляла 33 млн тонн сталі і входила у число найбільших світових гравців. Але вже у 2014-2021 роках виробництво скоротилося до 22 млн тонн, а після руйнування "Азовсталі" та комбінату ім. Ілліча обсяги впали до 6 млн тонн у 2022 році - найнижчого показника в історії незалежної України.

Втім, після відновлення роботи морського коридору ситуація частково покращилась - у 2024 році виплавка сталі зросла до 7,5 млн тонн.

Також Україна залишається важливим гравцем на глобальному ринку сировини: торік було експортовано 33,7 млн тонн залізної руди та 1,3 млн тонн чавуну - це суттєві обсяги, якщо врахувати близькість підприємств до фронту, зруйновану логістику та залежність від нестабільної енергосистеми.

Наразі галузь працює у збиток, але продовжує підтримувати економіку та зберігати робочі місця.

За оцінками GMK Centre, одне робоче місце у металургії створює до 4-5 робочих місць у суміжних галузях, а дефіцит кадрів, який посилився через мобілізацію та релокацію населення, впливає на стабільність цілих промислових регіонів. Утримання працівників і часткове фінансування простою стали необхідністю: без людей відновити виробництво після війни буде неможливим.

Зараз найважчим випробуванням для металургів, крім війни, є стрімке зростання тарифів, насамперед на електроенергію і вантажні перевезення. У ЄС важливу роль у підтримці важкої промисловості відіграє держава: уряди системно компенсують металургам високі енергетичні та навіть логістичні витрати.

В Україні ж вартість електроенергії, як і вантажні залізничні перевезення, іноді дорожча, ніж у країнах ЄС.

Як відомо, за 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або 6,2 млрд доларів. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Але у разі зростання тарифів державних монополій, передусім вантажного тарифу "Укрзалізниці", бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники почнуть закривати підприємства, наголошують металурги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метінвест Укрзалізниця Укрметалургпром Електроенергія Тарифи
Новини
Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV
Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті