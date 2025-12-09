Несмотря на войну, металлургия инвестировала в производство 650 млн долларов, - исследование
Украинская тяжелая промышленность, несмотря на масштабные разрушения и резкое падение производства за последнее десятилетие, сохраняет весомую роль в национальной экономике и продолжает удерживать позиции на мировых рынках.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Метинвеста".
Отмечается, что в 2024 году горно-металлургический комплекс обеспечил 7,2% ВВП Украины и остается одним из крупнейших инвесторов в промышленность: даже в военных условиях объем вложений в сектор составил 650 млн долларов, что составляет почти 20% всех промышленных инвестиций страны.
Промышленность пережила три волны ударов: аннексию и боевые действия 2014 года, потерю Мариуполя в 2022 и системные энергетические кризисы, сопровождающие страну с начала полномасштабного вторжения.
В 2013 году Украина производила 33 млн тонн стали и входила в число крупнейших мировых игроков. Но уже в 2014-2021 годах производство сократилось до 22 млн тонн, а после разрушения "Азовстали" и комбината им. Ильича объемы упали до 6 млн тонн в 2022 году - самого низкого показателя в истории независимой Украины.
Впрочем, после возобновления работы морского коридора ситуация частично улучшилась - в 2024 году выплавка стали выросла до 7,5 млн тонн.
Также Украина остается важным игроком на глобальном рынке сырья: в прошлом году было экспортировано 33,7 млн тонн железной руды и 1,3 млн тонн чугуна - это существенные объемы, если учесть близость предприятий к фронту, разрушенную логистику и зависимость от нестабильной энергосистемы.
Отрасль работает в убыток, но продолжает поддерживать экономику и сохранять рабочие места.
По оценкам GMK Centre, одно рабочее место в металлургии создает до 4-5 рабочих мест в смежных отраслях, а усилившийся из-за мобилизации и релокации населения дефицит кадров влияет на стабильность целых промышленных регионов. Содержание работников и частичное финансирование простоя стали необходимостью: без людей возобновить производство после войны будет невозможно.
Сейчас самым тяжелым испытанием для металлургов, кроме войны, является стремительный рост тарифов, прежде всего, на электроэнергию и грузовые перевозки. В ЕС немаловажную роль в поддержке тяжелой промышленности играет государство: правительства системно компенсируют металлургам высокие энергетические и даже логистические расходы.
В Украине стоимость электроэнергии, как и грузовые железнодорожные перевозки, иногда дороже, чем в странах ЕС.
Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налоги и сборы на сумму 190 млрд грн, или 6,2 млрд долларов. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней.
Но при росте тарифов государственных монополий, прежде всего грузового тарифа "Укрзализныци", бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия, подчеркивают металлурги.