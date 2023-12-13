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Попри вето США в Радбезі. Генасамблея ООН вимагає припинення вогню в Секторі Гази

Фото: ООН закликає до припинення вогню у війні між Ізраїлем і ХАМАС (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй більшістю голосів проголосувала за вимогу припинення вогню в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За ухвалення резолюції Генасамблеєю ООН проголосували 153 країни, ще 23 утримались, а 10 були проти. Чехія та Австрія були єдиними членами Європейського союзу, які проголосували проти. 

Варто зазначити, що минулого тижня Сполучені Штати Америки наклали вето на таку ж резолюцію в Раді Безпеки ООН. 

"Ми не можемо просто натиснути пальцями, і конфлікт припиниться. Це дуже, дуже складна ситуація. Йдеться не про ізоляцію. Йдеться про те, що, на нашу думку, найкраще спробувати покласти край цьому конфлікту якнайшвидше", - розповів заступник посла США в ООН Роберт Вуд.

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У ЦАХАЛі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

Наразі Армія оборони Ізраїлю продовжує операцію на півдні Сектору Газа. Вона вже оточила Хан-Юніс - друге за величиною місто і навіть пробилася до його центру.

Також за даними ЗМІ, ЦАХАЛ почав затоплювати морською водою підземні тунелі ХАМАС в Газі. 

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