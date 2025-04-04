Попри ультиматум РФ. Вірменія офіційно розпочала процес вступу до ЄС

Хачатурян сьогодні, 4 квітня, підписав закон про початок процесу членства республіки в Євросоюзі.
У середу 26 березня парламент Вірменії схвалив законопроєкт про євроінтеграцію у другому читанні.
"Вірменія, ставлячи перед собою мету розвинути демократичні інститути, підвищити добробут суспільства, зміцнити безпеку країни, стійкість і перевагу права, оголошує про старт процесу членства в ЄС", - зазначено у передмові документа.
Як заявляв голова комісії НР з євроінтеграції Арман Єгоян, цей законопроєкт просто виражає волю вірменського народу, наразі подання заявки на членство республіки в ЄС не передбачається.