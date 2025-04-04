Попри ультиматум РФ. Вірменія офіційно розпочала процес вступу до ЄС

Зауважимо, що під час голосування за законопроєкт про євроінтеграцію у другому читанні "за" проголосували 65 депутатів, "проти" були лише 7 осіб.

Детальніше про розворот Вірменії в ЄС - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Реакція Росії на закон про євроінтеграцію в Вірменії

Після того, як парламент Вірменії схвалив законопроєкт про євроінтеграцію, віцепрем'єр Росії Олексій Оверчук заявив, що Єревану доведеться зробити вибір між інтеграцією до ЄС та участю в очолюваному Росією Євразійському економічному союзі.

Оверчук дав зрозуміти, що Москва очікує від Єревана конкретного визначення щодо подальшого геополітичного курсу країни.

Детальніше по реакцію Росії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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